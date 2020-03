Horoscop săptămâna 23 - 29 martie: Perioada schimbărilor karmice. Sentimente intense și schimbări majore

HOROSCOP BERBEC - Incepi in sfarsit sa intelegi ceea ce iti doresti si ai mai multa incredere in tine. Vei cere ceea ce ti se cuvine si vei primi. In loc sa incerci atat de mult sa te integrezi, incearca sa-ti creezi propriul spatiu in care sa fii autentica.

HOROSCOP TAUR - Intiuitia ta se afla la cote maxime in aceasta saptamana. Incepi sa intelegi care este drumul pe care trebuie sa mergi mai departe. Intai, insa, trebuie sa inveti cum sa fii sincera cu tine insati. Ai nevoie de o pauza.

HOROSCOP GEMENI - Te simti extrem de trista din cauza lucrurilor nedrepte care se intampla in jurul tau. Vrei sa faci ce ceva pentru a schimba lucrurile. Stabileste-ti prioritatile si organizeaza-te. Chiar ai puterea sa iti transformi viata si vietile celor din jur.

HOROSCOP BERBEC - Vei incepe in sfarsit sa intelegi ce se intampla in sufletul tau. In acest fel, vei ajunge mai aproape de persoana care trebuie sa fii cu adevarat. Descopera adevarul care se afla ascuns in spiritul tau. Iti vei face cateva relatii care vor aduce fericire in viata ta.

HOROSCOP TAUR - Viata ta sociala incepe sa straluceasca in aceasta saptamana. Vei gasi inspiratie din conversatiile cu cei din jur si vei incepe sa lucrezi la ceva frumos. Vei lamuri toate conflictele care au aparut in ultima perioada in viata ta.

HOROSCOP GEMENI - Vei incepe sa rezolvi problemele legate de cariera si imaginea ta publica. Toate nelamuririle vor incepe sa aiba sens si vei incepe sa vezi luminita de la capatul tunelului. Vei primi doar complimente si cuvinte frumoase. Succesul este aproape.

