HOROSCOP special. Marte intră în Scorpion. Imposibilul devine posibil. Gemenii vor avea energie, Capricornii își îndeplinesc visele

HOROSCOP. Daca ti-a fost greu in ultimele sase saptamani sa fii asumat, sa actionezi si sa finalizezi lucruri, Marte in Scorpion va schimba totul. Marte in Scorpion este in cel mai puternic, pasional, determinat si asumat tranzit pe care il poate avea. Nimic, dar absolut nimic, nu il opreste pe Marte din a obtine ceea ce vrea cand este in Scorpion. Nimic si nimeni !

HOROSCOP. Marte este planeta asociata cu energia, puterea, agresivitatea, sexualitatea, impulsurile, actiunile si guverneaza competitiile, razboaiele si activitatile fizice. Marte este planeta lui “a face”. Din 4 octombrie, Marte a fost in Balanta, zodia relatiilor, iar din 19 noiembrie timp de sase saptamani, pana la inceput de ianuarie 2020, Marte revine ACASA in Scorpion, zodie pe care o si coordoneaza conform astrologiei traditionale (alaturi de Pluto).

HOROSCOP. Marte in Scorpion adora sa ne provoace sa facem imposibilul si sa ne aruncam in ce decidem tot noi ca trebuie si putem neaparat sa obtinem, cu o energie concentrata si cu o putere a vointei din cale afara de mare.

HOROSCOP. Scorpionul este despre a ajunge la esenta si profunzimea fiecarei situatii pentru ca lucrurile sa poata fi transformate total si sanatos, in timp ce planeta actiunii Marte este grozava in a stimula si provoca schimbari. Tenacitatea este fireasca cand Marte e aici si avem o mai mare abilitate de a persevera si munci prin provocari dificile.

HOROSCOP. Energia sexuala aici este cea mai puternica din toate tranzitele lui Marte, responsabil si de sexualitatea noastra. Uneori, in acest tranzit suntem atrasi de tot ce e tabu si de fantezii, de scenarii in care partenerul ne vrea complet si face absolut orice pentru noi. Datorita sex appealului ridicat, in general obtinem ce dorim.

HOROSCOP. In contrast cu Marte in Balanta unde actiunile erau in zona mai calduta si de mijloc, aici in Scorpion atitudinea este: totul sau nimic. Nu suntem confortabili cu compromisul. Ce satisfactie poti avea din compromisuri ? spune Marte in Scorpion. A trai intens si real inseamna a accepta provocari si a face schimbari, iata filozofia acestui tranzit.

HOROSCOP. Este perioada in care avem tendinta sa ne tot testam, dar si pe altii, de a stabili tot felul de obiective care mai de care mai puternice si aparent inaccesibile, doar pentru satisfactia personala ce vine din a le atinge si maiestri. Greu de crezut ca este loc de lipsa de stima de sine sub aceasta calatorie de sase saptamani a lui Marte in profundul Scorpion !

HOROSCOP. In timp ce Marte in Balanta cauta constant sa aduca prin actiuni si energie dreptatea in lume, Marte in Scorpion stie ca, pur si simplu, viata nu este corecta si actioneaza din aceasta perspectiva, fara sa isi mai “bata capul” cu nimicuri finute de genul corect-incorect.

HOROSCOP. Marte in Scorpion ne da puterea de a ne dezlantui motivatia si ambitia, fiind total responsabili de propriile noastre actiuni ce nu pot fi lasate pana nu sunt duse la bun sfarsit. Nimeni nu ne poate controla acum si daca incearca…sa se fereasca !

HOROSCOP. Marte in Scorpion 2019 pentru : Berbec

Marte, planeta actiunii si energiei si planeta ta coordonatoare, iti incepe tranzitul in casa ta solara numarul 8. tranzitul dureaza pana pe 3 ianuarie si inseamna ca tie ti se ridica o buna parte din presiuni. Esti mai putin inclinat sa actionezi sub impuls si mai interesaty sa folosesti strategia ca sa mergi mai departe. Pot aparea tensiuni pe plan politic sau discutii despre bani si posesiuni personale, deci e bine sa cureti aerul cat mai repede posibil, daca esti in acest caz. Totusi, este si un timp excelent sa te ocupi de aspectele financiare pe care le-ai bagat sub pres. Dorintele sunt mai puternice si profunde decat in mod obisnuit. Inveti acum ca puterea nu este despre a-i domina pe altii, ci despre a-ti gestiona propria energie eficient.

HOROSCOP. Marte in Scorpion 2019 pentru : Taur

Marte se muta in zodia ta opusa si va tranzita sectorul tau de parteneriate pana pe 3 ianuarie. Asta iti energizeaza si vitalizeaza intens relatiile cu ceilalti, uneori stimuland conflictele. Poate fi o mult mai mare impulsivitate acum. Cu o minte clara si prezenta, este o perioada favorabila sa aduci energie proaspata intr-o relatie apropiata. Acum ai si sansa sa iti descoperi pasiunea pentru altcineva si curajul de a te duce spre aceasta persoana. Probleme bagate sub pres intr-o relatie vor iesi cumva acum la suprafata. Oamenii ti se pot opune mai mult decat de obicei in acest ciclu. Propune-ti sa iti stapanesti si constientizezi propriul rol intr-un conflict.

HOROSCOP. Marte in Scorpion 2019 pentru : Gemeni

Marte isi incepe tranzitul in casa ta solara numarul 6, aducandu-ti energie, animare si motivatia de a avea imbunatatiri in sanatate sau in munca. Iti este foarte greu sa tolerezi inactivitatea sau risipa in rutinele zilnice, in obiceiuri, in programele de ingrijire de sine sau la job in acest tranzit ce dureaza pana pe 3 ianuarie. Pot aparea unele conflicte legate de independenta si viteza cu colegii de munca sau cu cei cu care imparti activitati zilnice. Totusi, este exact ce ai nevoie ca sa cureti aerul iar orice solutionare de probleme iti va fi foarte productiva acum. Este un timp excelent sa te ocupi de proiecte provocatoare pe care le-ai amanat, pentru ca vei avea multa initiativa si energie. Poti face progrese foarte mari in orice tip de program destinat sanatatii sau fitnessului pe durata acestui tranzit.

