Avem cel mai tulburător aspect din acest moment. Este o conjuncție Marte - Lună Neagră.

Lucrurile pe care am vrut să le facem și nu am reușit se reactivează acum, dorim să fim mai liber, vrem sa facem lucrurile asa cum am simțit și se reactivează cumva momentele în care nu am fost așa.

În perioada aceasta, să avem curajul să ne ne trăim crezurile, să compunem alte crezuri, chiar dacă asta ne pune în opoziție față de familie sau față de șef.

În prima parte a săptămânii, avem un aspect foarte bun. Este vorba de conjuncția Lună - Neptun, care este foarte specială. Asta înseamnă că suntem mai intuitivi, mai empatici, trebuie să fim mai atenți la suferințele și nevoile celor din jur, să fim mai toleranți

Binele vine prin rezonanță dacă noi suntem mai puțin încordați și mai puțin tensionați.