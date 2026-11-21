Horoscop weekend 21-22 noiembrie 2026. Zile cu surprize, decizii importante și schimbări pentru zodii. Sursa foto: Profimedia

Weekendul 21-22 noiembrie 2026 vine cu emoții intense, surprize și oportunități pentru multe dintre cele 12 zodii. Este o perioadă în care unele persoane vor simți nevoia să facă schimbări în viața personală, în timp ce altele vor avea ocazia să rezolve probleme mai vechi. Dragostea, banii și planurile de viitor se află în prim-plan, iar astrele îi îndeamnă pe nativi să fie atenți la alegerile pe care le fac.

Berbec

Pentru Berbeci, weekendul aduce energie și dorință de acțiune. Sâmbătă, este posibil să apară o discuție importantă cu o persoană apropiată, iar sinceritatea va fi esențială pentru clarificarea unor neînțelegeri. În dragoste, nativii singuri pot avea parte de o întâlnire neașteptată. Duminică, este recomandat să acorde mai mult timp odihnei și activităților care le fac plăcere. Din punct de vedere financiar, evitați cheltuielile impulsive.

Taur

Taurii au parte de un weekend în care stabilitatea emoțională devine o prioritate. Sâmbătă, pot apărea vești bune legate de familie sau de un proiect personal. În cuplu, este momentul potrivit pentru a discuta despre planurile de viitor și pentru a lăsa deoparte orgoliile. Nativii singuri ar putea primi un semn de la o persoană din trecut. Duminică, o veste legată de bani le poate schimba dispoziția în bine.

Gemeni

Gemenii sunt printre zodiile care vor avea parte de un weekend dinamic. Comunicarea este punctul lor forte, iar o conversație aparent banală se poate transforma într-o oportunitate importantă. În dragoste, este nevoie de mai multă răbdare și de evitarea promisiunilor pe care nu le pot respecta. Sâmbătă este favorabilă întâlnirilor și ieșirilor cu prietenii. Duminică, nativii ar trebui să își organizeze mai bine prioritățile și să nu se implice în conflicte inutile.

Rac

Pentru Raci, weekendul 21-22 noiembrie vine cu multă sensibilitate și dorința de apropiere de familie. Sâmbătă, o discuție sinceră poate rezolva o problemă care le-a provocat neliniște în ultima perioadă. În relația de cuplu, gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase. Nativii singuri ar putea descoperi că o prietenie se transformă treptat în ceva mai mult. Duminică, este indicat să se concentreze asupra propriei stări de bine.

Leu

Leii simt nevoia să iasă în evidență și să își exprime dorințele fără rețineri. Weekendul le oferă ocazia să petreacă timp alături de persoane dragi și să primească aprecierea pe care o așteptau. În dragoste, orgoliul poate deveni un obstacol, mai ales dacă partenerul are nevoie de mai multă atenție. Financiar, este bine să amâne investițiile riscante. Duminică poate aduce o surpriză plăcută din partea unei persoane apropiate.

Fecioară

Fecioarele au nevoie de ordine și claritate, însă weekendul le învață că nu toate lucrurile pot fi controlate. Sâmbătă, pot apărea schimbări de plan, dar acestea se pot dovedi benefice. În dragoste, o discuție deschisă poate apropia partenerii și poate elimina anumite îndoieli. Nativii singuri sunt încurajați să accepte invitațiile la evenimente sociale. Duminică este o zi potrivită pentru relaxare, cumpărături și pregătirea săptămânii următoare.

Balanță

Pentru Balanțe, weekendul aduce dorința de armonie și echilibru. În plan sentimental, lucrurile pot evolua frumos dacă renunță la ezitări și spun ceea ce simt. Sâmbătă, o invitație sau o întâlnire neașteptată le poate schimba programul. Din punct de vedere financiar, este important să analizeze atent orice cheltuială mai mare. Duminică, timpul petrecut alături de familie le poate reda optimismul și încrederea.

Scorpion

Scorpionii traversează un weekend intens, în care intuiția îi poate ajuta să înțeleagă mai bine intențiile celor din jur. Sâmbătă, pot apărea discuții legate de bani sau de responsabilități comune. În dragoste, este momentul să renunțe la suspiciuni și să acorde mai multă încredere partenerului. Nativii singuri pot fi atrași de o persoană misterioasă. Duminică, o veste bună le poate oferi motivația necesară pentru un nou început.

Săgetător

Săgetătorii au chef de aventură și de experiențe noi. Weekendul este favorabil călătoriilor, întâlnirilor și activităților care îi scot din rutină. Sâmbătă, o persoană apropiată le poate face o propunere interesantă. În dragoste, spontaneitatea aduce momente frumoase, însă este important să nu ignore sentimentele partenerului. Duminică, pot apărea idei legate de un proiect profesional sau de o schimbare pe care o iau în calcul de ceva timp.

Capricorn

Capricornii vor simți nevoia să își pună ordine în gânduri și să analizeze direcția în care se îndreaptă. Chiar dacă este weekend, anumite responsabilități nu le vor da pace. Sâmbătă, este recomandat să evite discuțiile tensionate cu membrii familiei. În cuplu, o surpriză romantică poate readuce apropierea. Duminică, o veste legată de carieră sau de bani le poate oferi motive de optimism.

Vărsător

Pentru Vărsători, weekendul vine cu idei originale și dorința de libertate. Sâmbătă, pot apărea oportunități de a cunoaște oameni noi sau de a relua legătura cu persoane pe care nu le-au mai văzut de mult. În dragoste, sinceritatea va face diferența. Cei singuri pot începe o conversație care le stârnește interesul. Duminică, este bine să acorde atenție bugetului și să evite deciziile financiare luate în grabă.

Pești

Peștii au parte de un weekend în care emoțiile și intuiția vor juca un rol important. Sâmbătă, pot primi o veste care le oferă speranță în legătură cu o problemă personală. În dragoste, atmosfera este favorabilă reconcilierilor și momentelor romantice. Nativii singuri ar putea întâlni o persoană cu care simt o conexiune specială. Duminică, este recomandat să își acorde timp pentru odihnă și să nu preia problemele tuturor celor din jur.