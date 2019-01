HOROSCOP. Zodiacul tibetan. Este cel mai înțelept horoscop. Află ce mesaj primești în funcție de zodie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Horoscopul Tibetan se bazeaza pe cele 12 cai ale intelepciunii si se spune ca, potrivit datei de nastere, fiecare om are calea sa, un tel, o sarcina karmica, pe care trebuie sa o duca la indeplinire.

articol de știri

HOROSCOP. Berbec – Reincarnare

Berbecul este un dragon-erou ce lupta cu demonii interiori si cu tentatiile exterioare. Fiecare viata a sa este menita sa isi imbunatateasca abilitatile, sa devina o persoana mai buna si sa renunte la ego. Berbecul are energia razboinicului Marte, obisnuieste sa fuga de monotonie.

Mesaj karmic: Traieste in prezent, examineaza-ti trairile interioare, mediteaza, gaseste bucuria de a trai, chiar si atunci cand lucrurile nu sunt roz. Lasa esecurile in urma si mergi inainte.

HOROSCOP. Taur – Creatia spiritului

Taurii reprezinta cresterea, intelegerea, intelepciunea. Ei sunt protejati de Venus, zeita iubirii, mama frumusetii si a artelor. Taurul are securitatea nascuta din experientele vietilor anterioare, insa are nevoia de a-si crea spiritul, de a fi in contact cu sinele interior.

Mesaj karmic: Actioneaza, controleaza-ti energia, gaseste-ti insecuritatile interioare si rezolva-le. Nu iti ascunde fricile in spatele naturii rebele.

HOROSCOP. Gemeni – Evolutie spiritual

Gemenii sunt fiinte duale, care se afla la granita dintre cunoasterea pamanteana si constiinta spirituala. Sunt dominati de Mercur, planeta care ii face sociabili, placuti, atenti, curiosi, agili, inteligenti, dar si mincinosi, capriciosi si schimbatori.

Mesaj karmic: Pentru a-ti atinge telurile, ai nevoie de realism, depaseste-ti contradictiile. Mediteaza atunci cand trebuie sa iei o hotarare si raspunsurile la problemele tale nu vor intarzia sa apara.

HOROSCOP. Rac – Nasterea Omului

Racii trebuie sa stie ca sunt incarnarea spiritului in trup de Om. Pentru a se proteja, Racii se inchid in sine si nu se regasesc decat in mijlocul familiei si prin meditatie.

Mesaj karmic: Esti prea posesiv, vrei sa fii prea mult in centrul atentiei, esti prea autoritar. Toata lumea va fugi de tine daca nu descoperi Omul din tine.

HOROSCOP. Leu – Constiinta Universala

Leul este la granita dintre constiinta si realitate. Desi vrea sa traiasca in inima, este mai atras de lumea materiala, de succes, de ideea de a fi lider. Va reusi in momentul in care va castiga batalia cu invidia, dorinta de a fi admirat, cu egoul.

Mesaj karmic: Te simti centrul universului si daca nu ai grija de energii, iti poti perturba dezvoltarea spirituala traind prea mult in ego. Daca nu esti atent iti poti pierde mintile. Asculta-i si pe altii!

HOROSCOP. Fecioara – Lumea materiala, lumea fizica

Fecioarele se gandesc mult la copilarie. Dominate de Mercur, ele si-au dezvoltat abilitatea de a analiza, de a vrea mai mult, ceea ce poate duce la resentimente excesive.

Mesaj karmic: Daca vrei maturitate spirituala, renunta la tine si incepe sa ai grija de altii. Fii mai deschis la ideile umanitare.