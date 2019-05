HOROSCOP. Zodiile care vor avea un sezon al Gemenilor îngrozitor. Sunt mai obosite ca niciodată

HOROSCOP. Sezonul Gemenilor este deja aici, iar aceste trei zodii trec prin momente grele.

HOROSCOP RAC - Esti mai sensibila ca niciodata si preferi sa petreci mai mult timp singura. Simti nevoia sa te ascunzi de tot si de toate. Esti coplesita de tot ce ti se intampla. Sufletul tau are nevoie de afectiune si intelegere.

HOROSCOP SCORPION - Nu te simti deloc in bine in sezonul Gemenilor. Nimic nu te multumeste si esti mai nesigura ca niciodata. Esti negativista si nu stii cum sa mai rezolvi problemele care tot apar in viata ta. Trebuie sa iei decizii grele.

Continuarea AICI.