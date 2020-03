Horoscopul săptămânii 16 - 22 martie: Începe sezonul Berbecului. Toate zodiile trec prin schimbări - Berbecii fac schimbări în carieră

HOROSCOP BERBEC - Toata atentia va fi indreptata asupra ta in aceasta saptamana, asa ca pregateste-te sa fii in centrul atentiei. Ai puterea sa faci schimbari mari spre o cariera pe care ti-o doresti. Ai incredere in intuitia ta.

HOROSCOP TAUR - Te simti inspirata sa ai noi experiente si sa iti extinzi perspectivele asupra vietii. Va trebui sa iesi din rutina si sa te rupi de tot ce stiai pana acum. Ai puterea sa iti imbogatesti identitatea prin iubire si compasiune.

HOROSCOP GEMENI - Vei simti dorinta de a-ti transforma viata. Te-ai saturat sa fii intr-un loc intunecat si iti doresti sa ajungi la lumina. Incepi sa fii din ce in ce mai puternica. Apar idei noi.

HOROSCOP RAC - Relatiile cu oamenii din jur sunt in gandul tau in aceasta saptamana. Vei avea grija sa iti intaresti legaturile, insa vei renunta si la persoanele care nu iti fac bine. Vei invata sa te pretuiesti mai bine.

HOROSCOP LEU - Esti plina de energie in aceasta saptamana si vei reusi sa tai o multime de task-uri de pe lista de to do. Este perioada perfecta pentru a depasi toate obstacolele pe care ti le-ai pus singura pe care ti le-au pus cei din jur. Tu trebuie sa fii prioritatea ta principala acum.

