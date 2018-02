Fercirea poate fi interpretată de fiecare persoană într-un mod diferit. Lidia Fecioru a explicat la Antena 3 ce reprezintă pentru ea fericirea.

"Fericirea nu e ceva ce putem noi palpa. Eu sunt fericită când văd oamenii că vin cu mulțumire la cabinet că s-au făcut bine. Sunt fericită pentru fericirea ta. Nu am partea egoistă a cere înapoi. Poate că acel om nu are posibilitatea să mă răsplătească, dar nici nu-i impun chestia asta. Nu. Dacă mâine relația mi se rupe, eu am cel mai bun prieten, care mă cunoaște în toate felurile. Eu nu vreau perfecțiune. Îmi doresc acest echilibru. Nu mă atașez de oameni, de obiecte, de situații. Dacă văd că situația nu merge, am plecat. Așa și în relația cu oamenii", a spus Lidia Fecioru.