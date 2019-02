Magia Zilei, cu Mihai Voropchievici. Femeia Scorpion e răzbunătoare, dar dacă îi ești prieten te poți baza pe ea în orice situație

Mihai Voropchievici a vorbit în rubrica „Magia zilei” despre defectele femeii din zodia Scorpion.

Defecte. Nu ezită să calce pe cadavre pentru a-și atinge scopul. Femeia Scorpion are și capacitatea de a manipula oamenii și e răzbunătoare. Atunci când cineva o calcă suficient de tare pe coadă, ripostează vehement și acid, indiferent de ce are de pierdut. Nimic nu contează pentru ea când are un gând anume.

Calități. Are mult curaj. Dacă îi ești prieten, te-ai scos fiindcă nu te va lăsa până la sfârșit și te poți baza pe ea în orice situație. Chiar dacă e la capătul lumii, vine și te ajută.