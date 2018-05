Trei zodii care se îmbogățesc până la finalul lunii

Sfarsitul primaverii vine cu vesti bune pentru unii dintre nativi. Trei zodii se imbogatesc peste noapte, chiar in momentele in care se asteapta mai putin. Iata care sunt norocosii zodiacului!

Gemeni

Gemenii care au investit intr-un proiect vor avea parte de surpriza vietii lor. Banii investiti se vor intoarce inzecit si ii vor lua prin surprindere. Cand vor deveni constienti de ce li se intampla vor reusi sa se bucure de bani. Altii in schimb, au sanse mari sa castige premiul cel mare la Loto.

Balanta

Si Balantele au noroc la bani la finalul lunii mai. Nativii au sansa sa se alature unor proiecte ce le vor baga multi bani in buzunar inca din primele zile. Vor simti cum li se schimba rapid destinul. Nativii pot, in sfarsit, sa se relaxeze si sa uite de datoriile pe care le aveau. Vor realiza ca toate acele nopti albe, petrecute muncind au fost in folosul lor.

