Atac asupra celor două universităţi principale din Nicolaev

Cinci rachete S-300 au lovit Universitatea Națională de Construcții Navale și patru au lovit Universitatea Națională din Nicolaev (fostul Institutul Pedagogic) din centrul orașului

Două etaje ale Universității Naționale au fost distruse, a spus Vitalii Kim, șeful administrației militare regionale a orașului, considerând că este ”imposibilă restaurarea localului înainte de începutul anului universitar”.

Două case și unsprezece apartamente au fost, de asemenea, avariate, a adăugat el.

În prezent se știe despre două persoane care au fost rănite în timpul atacului.

Mykolaiv, Ukraine’s ship building capital, had two major universities that allowed the city to slowdown the brain drain and retain highly educated people in Ukraine’s south.



Today, Russia destroyed both of them. pic.twitter.com/wNqNtmggY1