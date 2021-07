Un bărbat de 90 de ani din SUA vrea să meargă mii de kilometri pentru a strânge donații pentru un spital oncologic pediatric

”Dacă picioarele astea bătrâne ale mele mai rezistă, o să continui să merg prin toate cele 16 state și o să mă întorc acasă în iulie sau august anul viitor” a spus Dean Troutman.

Până acum a parcurs 250 de kilometri, dar după spusele bătrânului, mai are încă mii în față. Mai exact 5.600 de kilometri.

El speră că dacă încercarea lui de a strânge bani o să atragă suficientă atenție, va reuși să obțină peste la 500.000 de dolari.

Până acum, în 11 zile, Troutman a strâns 16.000 de dolari.

El duce cu el, într-un căruț, tot ce are nevoie ca să supraviețuiască, și în plus, ceea ce îi dă puterea de care are nevoie: o poză a mult iubitei sale soții decedate.

Ea este motivul pentru care a început acest drum anevoios.

În 2014 a mers 450 de kilometri pentru a strânge bani pentru parcul Troutman, în memoria soției sale. A strâns 70.000 de dolari, bani din care s-a construit un parc cu loc de joacă pentru copiii din comunitatea lui.

Anul următor a strâns 10.000 de dolari pentru Spitalul oncologic pediatric Jude din Memphis.

”Atât timp cât voi putea, voi continua să merg până când îmi voi atinge obiectivul de 1 milion de dolari”, a spus Troutman.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal