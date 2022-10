O clădire din orașul rus Belgorod a fost lovită de un tir de artilerie. Rușii spun că e mâna Ucrainei. Reacția Kievului

"Forțele armate ucrainene au bombardat Belgorod. Apărarea aeriană a fost activată. Există distrugeri într-un imobil de locuințe", a scris pe Telegram Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestei regiuni, unde tirurile s-au înmulțit în ultimele săptămâni.

"Informațiile despre (potențiale) victime sunt în curs de stabilire", a adăugat el, postând fotografii cu resturi împrăștiate pe stradă şi care au avariat o mașină.

Potrivit oficialului rus, o parte neexplodată a unui proiectil a căzut, de asemenea, pe terenul de sport al unui liceu din oraș.

Gladkov a mai acuzat Kievul că a bombardat satul rusesc Krasnoe, situat la granița cu Ucraina.

În replică, Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a spus că rușii s-au bombardat singuri.

"Rusia a lansat o rachetă spre Harkov, dar ceva a mers prost și a lovit o clădire rezidențială din Belgorod, Rusia. Va fi o anchetă? Sau vreo sancțiune? Nu, lui Putin nu-i pasă pe cine omoară, ucraineni sau ruși. Propagandiștii vor găsi rapid o explicație falsă”, a scris el pe Twitter.

