Două elicoptere Black Hawk s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit pe o pârtie de schi din Utah

Din fericire, niciun membru al echipajului și niciun schior de la stațiunea Snowbird nu a fost rănit, a spus Jared Jones, ofițer șef de adjudecare 5 al Gărzii Naționale din Utah.

”Toată lumea este în siguranță. A fost o binecuvântare că toată lumea era bine”, a spus Jones.

