Kamala Harris, prima femeie cu prerogative prezidențiale. Motivul pentru care Joe Biden îi va transfera temporar puterea

Președintele american va transfera temporar puterea vicepreședintelui Kamala Harris, în timp ce acesta este sub anestezie pentru o colonoscopie de rutină, a declarat reporterilor Jen Psaki, secretarul de presă al Casei Albe.

„În acest timp, vicepreședintele va lucra din biroul ei din aripa de vest a Casei Albe”, a spus Psaki.

Biden a mers vineri dimineața la Centrul Medical Walter Reed pentru a fi supus unui examen medical anual de rutină. Este primul său examen medical de când este în funcție, el fiind și cel mai bătrân președinte la primul mandat din istoria Statelor Unite ale Americii.

Asumarea prerogativelor prezidențiale de către vicepreședinte în timp ce șeful statului este supus unei proceduri medicale care necesită anestezie este o operațiune de rutină.

Când președintele George W. Bush a suferit colonoscopii, vicepreședintele de la acea vreme, Dick Cheney, a făcut acest lucru de mai multe ori.

Fostul secretar de presă al lui Donald Trump, Stephanie Grisham, a dat de înțeles, la începutul acestui an, că predecesorul lui Biden a suferit o colonoscopie într-o vizită secretă la Walter Reed în 2019. Fostul președinte ar fi ascuns acest lucru pentru a evita transferul puterii prezidențiale vicepreședintelui de atunci Mike Pence.

Dezvăluirile au fost făcute în cartea sa, "I'll Take Your Questions Now", dar Grisham nu folosește termenul de colonoscopie. În schimb, insinuează că pentru acest motiv a mers la instituția sanitară.

Ea a explicat că vizita lui Trump la spital, care a stârnit multe speculații cu privire la starea sa de sănătate, a fost o "procedură foarte obișnuită", în timpul căreia "pacientul este anesteziat". Grisham spune că fostul președinte nu a vrut ca vicepreședintele Mike Pence să-i preia prerogativele în timp ce el era sedat.

Totuși, acesta a fost doar o parte a motivului pentru care a ținut vizita privată. Totodată, Trump "nu a vrut să fie ținta unei glume" la televiziune, a mai mărturisit Grisham.

