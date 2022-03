Se întoarce soarta războiului? Ucrainenii au înălțat steagul într-un oraș recapturat în apropiere de Kiev

Imagini verificate luni prin geolocație și menționate de CNN arată cum soldații ucraineni au arborat drapelul național pe o clădire din orașul Makariv, situat la aproximativ 65 de kilometri vest de Kiev.

Marți, Forțele Armate ucrainene au distribuit o postare pe rețelele de socializare în care anunță că au recâștigat controlul asupra acestui oraș cu poziție strategică.

"După 24 de ore de lupte, steagul Ucrainei a fost ridicat la Makariv, în timp ce rușii s-au retras", se spune în postarea distribuită pe Facebook.

Orașul este poziționat strategic la vest de Kiev.

Șeful poliției regionale din Kiev, Andrii Nebitov, a vizitat Makariv luni.

Un videoclip realizat în timpul vizitei sale arată amploarea distrugerilor provocate de lupte într-un oraș aparent pustiu.

"Fiecare a doua clădire civilă sau rezidențială a fost distrusă sau avariată de bombardamentul artileriei ruse. Aproape că nu există oameni în oraș care să fie evacuați", a spus Nebitov.

Oficialul ucrainean a menționat că Makariv este încă bombardat iar regiunea învecinată orașului este încă disputată.

Surse militare au precizat că tirurile de artilerie vin dintr-o zonă aflată la cinci kilometri spre nord, aflată încă sub controlul rușilor.

⚡️Kyiv Oblast Police Chief Andriy Nebytov showed a video of Makarov being released. Every other house was completely destroyed by the occupier. "No matter how many shells the enemy has prepared for you, the devotion, courage and resilience of the local police remains unchanged. pic.twitter.com/gvZJlqXJPS