”New Shepard” a efectuat cu succes misiunea spațială. Actorul William Shatner a ajuns în spaţiu la 90 de ani

William Shatner şi ceilalţi trei membri ai echipajului au aterizat cu bine, la bordul capsulei New Shepard, după o aventură spaţială care i-a purtat până la 100 de kilometri deasupra Pământului.

Actorul William Shatner, care l-a interpretat pe celebrul Căpitan Kirk în ”Enterprise” a scris pe Twitter un citat de-al lui Isaac Newton, în timp ce se afla în spațiu:

"Eram ca un băiat care se juca pe țărmul mării și mă distra acum și când găsisem o pietricică mai fină sau o coajă mai frumoasă decât cea obișnuită, în timp ce marele ocean al adevărului mi-a descoperit toate nedescoperite înainte de mine".”

La aterizare a fost auzit spunând: ”Nu a semănat cu nimic din ce au descris ei”.

Shatner, în vârstă de 90 de ani, a devenit cea mai vârstnică persoană care a ajuns în spațiu.

Alături de actor s-au aflat Chris Boshuizen, inginer care a lucrat pentru Agenția spațiale americană, NASA, Glen de Vries, antreprenor în domeniul medical și Audrey Powers, inginer și vicepreședinte Blue Origin.

Ei s-au pregătit pentru acest zbor mai multe zile, deşi nu au avut vreo misiune de îndeplinit, deoarece sistemul rachetă-capsulă este automat.

Au fost însoţiţi spre capsulă şi de Jeff Bezos, care i-a salutat pe fiecare în parte înainte de a decola.

Blue Origin’s New Shepard booster has successfully landed in West Texas, a couple miles north of its launch pad. This completes the fourth flight to space for this reusable rocket. https://t.co/kQc9VBTOVy pic.twitter.com/LRT3tQrkKH