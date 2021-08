Opozantul din Belarus, Vitali Şişov, a fost găsit spânzurat. El a dispărut luni dimineaţă

Şişov, şeful Casei belaruse în Ucraina (CBU), "a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev, nu departe de casa lui" se menţionează în comunicatul poliţiei.

Poliţiştii au ridicat de la faţa locului telefonul mobil şi efectele personale ale lui Şişov.

Poliţia a pornit o anchetă pentru "crimă cu premeditare", şi urmează să investigheze toate posibilităţile, inclusiv "o crimă deghizată ca sinucidere", s-a mai specificat în declaraţie.

Luni dimineaţa, partenera lui Şişov, a alertat poliţia după ce acesta a ieşit la alergat şi nu s-a mai întors.

"Nu a mai dat niciun semn. Am căutat în toată zona în care acesta obişnuia să alerge, dar nu am găsit nimic. Am alertat poliţia. Au venit cu câini, şi o anchetă este în curs de desfăşurare", a declarat un membru CBU.

CBU a mai spus că serviciul de localizare de pe telefonul lui Şişov a fost deconectat, iar el nu purta brăţara fitness.

Poliţia şi mai mulţi voluntari au lansat căutări, inclusiv folosind câini, în zona în care bărbatul făcea jogging, dar fără rezultat.

Organizaţia condusă de Şişov - ''Casa belarusă'' din Ucraina - le acordă ajutor cetăţenilor belaruşi şi tuturor celor care au avut de suferit în urma acţiunilor represive ale regimului Aleksandr Lukaşenko, indică Unian.

Acest ONG îi ajută să-şi legalizeze şederea în Ucraina, să-şi căute un loc de muncă şi o locuinţă, organizează manifestaţii paşnice în sprijinul eliberării persoanelor arestate în Belarus după mişcarea de contestare din toamna trecută, când opoziţia susţinută de pături largi ale populaţiei a contestat alegerea lui Lukaşenko pentru al şaselea mandat prezidenţial.

Numeroşi belaruşi au fugit din ţara lor, frecvent în Ucraina, Polonia şi Lituania, pe fundalul unei represiuni feroce a oricărei contestări în ţara lor, o fostă republică sovietică situată între Rusia şi UE şi condusă cu o mână de fier din 1994 de preşedintele Aleksandr Lukaşenko.

Autoritățile din Belarus îi consideră criminali și revoluționari violenți pe protestatarii regimului Lukașenko, spunând că acțiunile represive ale forțelor de ordine sunt adecvate și necesare.

