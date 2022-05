Președintele Finlandei se declară ”confuz”, după comentariile liderilor turci cu privire la aderarea la NATO a țărilor nordice

”Ca să fiu sincer, sunt puțin confuz, pentru că am avut o discuție telefonică cu președintele Erdogan în urmă cu aproximativ o lună. Și, de fapt, s-a gândit înainte ca eu să am posibilitatea de a face asta, că am putea să aplicăm pentru aderarea la NATO și că o vor evalua favorabil”, a declarat Niinistö pentru reporterii CNN, în timpul unei conferințe de presă, duminică, la Helsinki.

"I-am mulțumit și a fost foarte încântat să primească mulțumirile mele. Așa că ați înțeles că sunt puțin confuz. Ce am auzit acum două zile a fost diferit față de ce am auzit ieri. Am auzit din nou că Turcia este deschisă aderării noastre, dar, s-a întors la ”nu” sau, să spunem, latura negativă”, a adăugat liderul finlandez.

"Cred că avem nevoie acum de un răspuns foarte clar. Sunt pregătit să am o nouă discuție cu președintele Erdogan despre problemele pe care le-a ridicat", a subliniat acesta.

Erdogan a declarat vineri că nu se vede ”în mod pozitiv” la aderarea Finlandei și Suediei la NATO, acuzând ambelețări că găzduiesc ”organizații teroriste” kurde.