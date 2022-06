Shanghai a ieșit din carantină, dar trauma ultimelor 2 luni, când oamenii au fost duși cu forța în centre de izolare improvizate, nu dispare așa ușor

Începând de miercuri dimineață, majoritatea celor 25 de milioane de locuitori ai orașului sunt liberi să-și părăsească comunitățile, magazinele și clădirile de birouri se pot redeschide, mașinile revin pe străzi, iar metroul și autobuzele își reiau serviciile.

Dar pentru unii există un sentiment persistent de amărăciune, tristețe și furie - fiind martori ai suferinței și durerii provocate orașului de aplicarea cu zel a politicii guvernului de zero COVID.

Blocarea haotică a provocat o penurie larg răspândită de alimente și a întârziat îngrijirea medicală pentru pacienții aflați în situații de urgență. Copiii mici au fost separați de părinți, în carantină.

Locuitorii, inclusiv bătrânii, au fost duși în unități spartane de izolare și forțați să-și predea cheile pentru a li se dezinfecta casele. Măsurile draconice au declanșat val după val de proteste, erodând grav încrederea publicului în guvernul de la Shanghai.

„O dramă ridicolă s-a încheiat și nimeni nu a venit să explice, nimeni nu și-a cerut scuze, nimeni nu a fost tras la răspundere”, a scris un rezident din Shanghai într-o postare pe WeChat, o platformă de socializare chineză.

„S-a întors mâncarea la pachet, racul a revenit, berea a revenit, dar sentimentul de securitate a dispărut”, a mai scris el în postarea, care a fost cenzurată ulterior.

Restricțiile au schimbat afacerile în aproape fiecare sector și au blocat economia orașului. Multe companii au fost forțate să suspende temporar producția, altele au sugerat că s-ar putea să nu-și revină.

În timp ce blocarea a fost în mare parte ridicată, unele restricții COVID rămân o parte din viața de zi cu zi. Majoritatea locurilor publice și a transportului necesită încă un test COVID negativ efectuat în decurs de 72 de ore și s-au format cozi lungi la locurile de testare din afara complexurilor rezidențiale pe tot parcursul zilei de miercuri.

În strălucitorul district financiar Lujiazui, restaurantele au rămas închise la ora prânzului, iar birourile erau încă în mare parte goale - multe companii au cerut lucrătorilor să se întoarcă la birou săptămâna viitoare.

Ieșirea Shanghaiului din carantină a fost foarte diferită de cea a Wuhan-ului, care a fost blocat timp de trei luni la începutul anului 2020, după primul focar de COVID din lume.

Mulți rezidenți din Wuhan s-au simțit recunoscători guvernului pentru că a ținut focarul sub control.

"Pe atunci, publicul a înțeles necesitatea unor astfel de măsuri extreme, deoarece situația era foarte gravă. Sentimentul publicului din Shanghai este complet diferit -- mulți cred că aceste măsuri sunt inutile", a spus un locuitor din Shanghai.

Guvernul chinez a susținut Wuhan ca fiind o poveste de succes în gestionarea pandemiei, mass-media de stat celebrând ridicarea blocării drept o victorie „eroică” asupra virusului.

În Shanghai, însă, narațiunea oficială este mult mai modestă. Oficialii au refuzat chiar să admită că a fost impus vreodată o „blocare”, numind-o „mod de management static”.

Într-o instrucțiune difuzată pe scară largă online marți, autoritățile din Shanghai au ordonat organizațiilor mass-media să evite utilizarea expresiei „ridicarea blocării”.

Miercuri, presa de stat a evitat orice mențiune a cuvântului „carantină”. Pe site-ul Weibo, hashtag-uri precum „Shanghai is back” și „Long time no see Shanghai” create de mass-media de stat au atras sute de milioane de vizualizări.