Stația Spațială Internațională a "virat" cu ajutorul unui propulsor rusesc pentru a evita să fie lovită de o rachetă americană

Informația a fost comunicată de agenția spațială rusă, Roscosmos, și confirmată de agenția spațială americană, NASA.

"În urmă cu cinci minute, ISS a evitat întâlnirea cu resturile rachetei de transport Pegasus", a spus vineri dimineață șeful Roscosmos, Dmitri Rogozin.

El precizase anterior că manevrele de evitare a rămășițelor rachetei lansate în 1994 erau planificate la ora 10:58, ora Moscovei (ora 9:58 în România).

Orbita ISS a fost ajustată cu ajutorul propulsoarelor transportorului rusesc MS-18 Progres, cuplat la stația spațială.

Potrivit Roscosmos, în decurs de 160,9 secunde, altitudinea orbitală a ISS a scăzut cu 310 metri

Centrul Spațial Johnson din Houston a confirmat că manevra de evitare s-a desfășurat conform planificării.

În cursul acestei săptămâni, NASA a amânat o ieșire în spațiu, programată inițial pentru marți, după ce a fost alertată cu privire la posibilitatea unei coliziuni între ISS și deșeurile spațiale.

Cu câteva ore înainte de misiunea în afara ISS, NASA a comunicat că a decis să amâne ieșirea în spațiu "din cauza lipsei oportunităților de a estima riscurile în mod corespunzător".

NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://t.co/HJCXFWBd3Y pic.twitter.com/swj5hqusSo