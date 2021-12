Taifunul Rai a dus la moartea a 208 persoane, în Filipine. Sute de mii de oameni au fost evacuați

Taifunul Rai, care a lovit Filipine anul acesta. a făcut ravagii în arhipelag. Este considerat a fi cel mai puternic din acest an. A provocat pagube pe scară largă și inundații.

Cunoscut local sub numele de Odette, acesta a ajuns joi pe insula Siargao, o destinație turistică populară și de surfing de pe coasta central-estică. Inițial, a avut rafale de până la 260 de kilometri pe oră, echivalentul unei furtuni de categoria 5.

#BREAKING: Thousands of people in the #Philippines fled their homes and beachfront resorts as Super #Typhoon #Rai(#OdettePH) slammed into the country on Thursday, with a charity warning the storm could hit coastal communities “like a freight train.” pic.twitter.com/FHZWxiah60