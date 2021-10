China se pregătește de război în condiții reale: a trimis zeci de avioane, inclusiv bombardiere nucleare, la mică distanță de Taiwan

Este cea mai mare astfel de incursiune a Beijingului, susțin autoritățile de la Taipei.

Ministerul taiwanez al apărării precizat că 38 de avioane chineze au venit în două valuri.

Între ele s-au aflat bombardiere tip H-6, capabile să transporte arme nucleare, dar și avioane anti-submarin.

Taiwan a răspuns ridicând în aer avioanele de luptă și activând sistemele de rachete.

Precedentul cel mai mare incident de acest tip s-a petrecut în luna iunie și a implicat 28 de avioane chineze.

"China s-a angajat deliberat în agresiuni militare, afectând pacea regională", a spus, sâmbătă, premierul din Taiwan, Su Tseng-chang.

Guvernul de la Beijing nu a comentat, deocamdată, acuzațiile însă anterior autoritățile comuniste au afirmat că astfel de misiuni sunt menite să protejeze suveranitatea Chinei și că ele vizează "conspirația" dintre Taiwan și SUA.

Beijingul privește acest teritoriu ca pe o provincie disidentă, care s-a separat de China continentală acum mai bine de 70 de ani, la capătul unui război civil în urma căruia naționaliștii, înfrânți, s-au refugiat la Taipei.

La rândul lor, autoritățile de la Taipei insistă că acest teritoriu insular cu o populație de peste 23 de milioane de oameni un stat independent.

Ministerul apărării de la Taipei arată într-o declarație că 25 de aparate ale Armatei Populare de Eliberare (PLA, formulă care desemnează armata Chinei comuniste, n.r.) au intrat în partea sud-vestică a zonei de identificare a apărării aeriene (ADIZ) în timpul zilei, zburând în apropierea atolului insulei Pratas.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx