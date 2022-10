Uniunea Europeană sancționează Iranul pentru dronele kamikaze cu care Rusia bombardează Ucraina

Anunțul a fost făcut joi de președinția cehă a Uniunii.

"Ambasadorii UE au convenit asupra măsurilor împotriva entităților care furnizează drone iraniene ce lovesc Ucraina", se precizează într-un anunț pe Twitter.

"Statele UE au hotărât să înghețe activele a trei persoane fizice și ale unei entități care poartă responsabilitatea pentru livrarea de drone. Uniunea este pregătită să extindă sancțiunile la alte patru entități iraniene, care figurează deja într-o altă listă de sancțiuni", adaugă sursa citată.

EU states decided to freeze the assets of 3 individuals and 1 entity responsible for drone deliveries; the EU is also prepared to extend #sanctions to 4 more Iranian entities that already featured in a previous sanctions list. #EU2022CZ