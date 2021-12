Zeci de oameni au murit într-o clădire în flăcări, în Japonia. Focul ar fi fost pus intenționat

Presa locală relatează că victimele incendiului din Japonia au suferit stop cardio-respirator, o expresie folosită adesea în rapoartele preliminare înainte ca decesul să fie confirmat oficial.

Imagini de la fața locului, distribuite pe rețelele sociale, arată ferestrele înnegrite de fum ale imobilului după ce pompierii au reușit să lichideze incendiul.

JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan - Kyodo pic.twitter.com/uEo7NUE8QK