Ce a făcut Zelenski după ce rachetele trase de Rusia au ajuns în vestul Ucrainei

Nu este o cerință absolut nouă a liderului de la Kiev, însă ea este formulată după ce rachetele lansate de forțele ruse au lovit ținte în regiunea Hmelnițki din vestul țării, marți noaptea.

Raidul aerian rusesc a declanșat sirenele de alarmă pe tot cuprinsul țării.

"Armata rusă nu-și ia pauze. Are o singură sarcină - să omoare și să intimideze oamenii. Astfel, chiar și câteva zile fără o alarmă de atac aerian par că fac parte din teroare. Iar în această seară, Kievul și aproape toată țara au auzit sirenele de alarmă. Unele dintre rachete au fost doborâte de forțele noastre de apărare. Nu am redus și nu vom reduce nici măcar o zi eforturile noastre diplomatice pentru a obține suficiente sisteme moderne anti-rachetă.

Este sarcina cea mai mare pentru statul nostru - să asigure încă din acest an protecția esențială a populației împotriva atacurilor cu rachete. Însă îndeplinirea acestei sarcini nu depinde doar de noi, ci și de înțelegerea nevoilor noastre fundamentale de către partenerii noștri", a spus președintele în mesajul său televizat nocturn.

?Russian forces have targeted a water tower in #Khmelnytskyi Oblast: three missiles hit one of the hromadas in the Khmelnytskyi district. One person was injured following the explosions. #StopRussia #StopRussianAggression https://t.co/sGalpGReHL