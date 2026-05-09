Actriţa Glenn Close şi-a lăsat amprentele la Teatrul Chinez din Hollywood împreună cu Pip, câinele său

Glenn Close și-a lăsat amprentele mâinilor şi ale picioarelor în cimentul din fața Teatrului Chinez TCL din Hollywood. Sursa foto: Getty Images

Glenn Close, una dintre cele mai premiate actrițe americane ale generației sale, nominalizată de opt ori la Oscar și câștigătoare a unui Glob de Aur și a unui Emmy, și-a lăsat amprentele mâinilor şi ale picioarelor în cimentul din fața Teatrului Chinez TCL din Hollywood.

„Să fiu considerată demnă de compania lor este onoarea vieții mele”, a spus Close. În timpul ceremoniei, Close a subliniat semnificația acestei recunoașteri care vine după o lungă și influentă carieră în film, teatru și televiziune, relatează La Repubblica.

Însă câinele ei, Pip, a atras toate privirile. Bichonul Havanez asemănător cu maltezii, a așteptat ca actrița să termine de imprimat amprentele mâinilor și picioarelor, apoi, cu ajutorul stăpânei ei, și-a lăsat propria amprentă.