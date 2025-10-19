Ce pot conține, de fapt, proteinele pe care le iei la sală: ”Peste două treimi sunt contaminate”

Unele dintre produsele testate conțineau de peste 10 ori limita de siguranță stabilită de experții în siguranță alimentară. Foto: Getty Images

Americanii sunt obsedați de proteine — iar această tendință a trecut de mult din zona sportivilor și a culturii fitness în rândul întregii populații. Rafturile magazinelor sunt pline de produse „îmbogățite cu proteine”: de la iaurturi și batoane, până la lapte sau chipsuri. Însă un nou raport Consumer Reports arată că aceste produse, în special pudrele și shake-urile proteice, pot ascunde ceva mai puțin sănătos: metale grele toxice, în special plumb, scrie npr.org.

23 de produse analizate, peste două treimi contaminate

Investigația Consumer Reports, realizată pe 23 de mărci populare de pudre și shake-uri proteice, a scos la iveală rezultate îngrijorătoare. Mai exact, în peste două treimi dintre produse, o singură porție depășea nivelul considerat sigur de expunere zilnică la plumb. Unele dintre acestea conțineau de peste 10 ori limita de siguranță stabilită de experții în siguranță alimentară.

„Nu e motiv de panică imediată, dar e un semnal de alarmă. Expunerea constantă, chiar și la niveluri mici, poate duce în timp la acumularea de plumb în organism și la efecte toxice”, a explicat Paris Martineau, jurnalist de investigație la Consumer Reports.

Proteinele vegetale, cele mai problematice

Conform raportului, produsele pe bază de plante — în special cele din mazăre, orez brun sau soia — au fost cele mai contaminate. Nivelurile de plumb din aceste produse au fost, în medie, de 9 ori mai mari decât în cele obținute din proteine lactate (zer). Chiar și în cazul suplimentelor din zer sau carne, jumătate dintre mostre depășeau limitele recomandate pentru consum zilnic.

Cauza posibilă? Contaminarea solului în care cresc plantele utilizate la fabricarea acestor proteine, dar și procesele industriale de prelucrare.

Ce recomandă experții

Specialiștii atrag atenția că majoritatea oamenilor nu au nevoie de suplimente proteice, deoarece pot obține suficienți nutrienți din alimentația zilnică.

„Mulți cred că nu primesc destulă proteină, dar pentru o persoană obișnuită, o dietă echilibrată oferă tot ce e necesar. Nu e nevoie să adaugi shake-uri sau pudre zilnic”, a explicat Martineau.

Cei care aleg totuși să consume astfel de produse sunt sfătuiți să verifice lista de ingrediente și proveniența, să evite consumul zilnic sau repetat pe perioade lungi și să aleagă produse certificate de organizații independente pentru testarea metalelor grele.

O industrie uriașă, dar puțin reglementată

Industria suplimentelor proteice valorează miliarde de dolari la nivel global, însă nu este la fel de strict reglementată ca cea farmaceutică sau alimentară. Asta înseamnă că multe produse ajung pe piață fără teste detaliate privind contaminarea.

„E un moment în care consumatorii ar trebui să devină mai atenți și să ceară mai multă transparență de la producători”, avertizează Martineau.