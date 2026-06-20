Cele trei calități pe care angajatorii pun un preț tot mai mare, în timp ce inteligența artificială remodelează piața muncii

Pe măsură ce inteligența artificială preia tot mai multe sarcini de rutină, angajatorii pun un preț mai mare pe judecată, creativitate și leadership, arată un nou raport PwC/ FOTO: Getty Images

Pe măsură ce inteligența artificială preia tot mai multe sarcini de rutină, angajatorii pun un preț mai mare pe judecată, creativitate și leadership, arată un nou raport PwC, citat de Euronews.

Competențele considerate specific umane, precum capacitatea de a lua decizii, creativitatea și leadershipul, devin tot mai valoroase, în timp ce inteligența artificială schimbă profund piața muncii, potrivit raportului PwC Global AI Jobs Barometer 2026, publicat luni.

Concluziile vin într-un moment în care se discută tot mai mult despre felul în care inteligența artificială va transforma locurile de muncă și despre competențele de care angajatorii vor avea nevoie în viitor.

Joe Atkinson, director global pentru inteligență artificială la PwC, a declarat: "În economia globală, începem să vedem apariția unei noi diferențe între modelele de atragere a talentelor și cele de creare a valorii."

Raportul, bazat pe analiza a peste un miliard de anunțuri de angajare de pe șase continente, arată că inteligența artificială creează o piață a muncii cu două viteze.

Prima categorie include locurile de muncă în care inteligența artificială preia sarcinile repetitive, dar în care expertiza și judecata umană rămân esențiale. Acestea sunt numite de PwC locuri de muncă „profesionalizate” și includ profesii precum radiologii sau recrutorii. A doua categorie este cea a locurilor de muncă unde inteligența artificială îi ajută pe angajații cu mai puțină experiență să îndeplinească sarcini care înainte cereau mai multă pregătire. Exemplele includ managerii de servicii IT și secretarii medicali.

Potrivit PwC, locurile de muncă "profesionalizate" au crescut de două ori mai repede decât celelalte. Salariile din aceste ocupații au crescut, de asemenea, cu 42% mai rapid.

Concluziile sunt în mare parte în linie cu alte cercetări internaționale. Raportul Future of Jobs 2025 al Forumului Economic Mondial arată că 39% dintre competențele de bază ale angajaților se vor schimba până în 2030. Printre cele mai căutate abilități se numără gândirea analitică, leadershipul, reziliența și gândirea creativă.

Raportul arată că inteligența artificială aduce mai multe locuri de muncă, nu mai puține

Raportul PwC susține că firmele care folosesc cel mai eficient inteligența artificială avansează mai rapid atât în privința productivității, cât și a angajărilor. Acest lucru arată că tehnologia poate crea valoare dincolo de simpla automatizare.

Joe Atkinson a spus că "firmele care obțin cele mai mari beneficii din inteligența artificială o folosesc pentru a amplifica expertiza umană, pentru a accelera inovația și pentru a crea surse complet noi de valoare". Potrivit acestuia, aceste companii înregistrează productivitate și creștere mai mari.

Potrivit analizei PwC, cele mai expuse 20% dintre companii la inteligența artificială au avut o creștere medie a productivității muncii de 163% față de 2018. Această creștere este de aproape cinci ori mai mare decât media firmelor expuse la AI.

Concluziile raportului contrazic și temerile că inteligența artificială va încetini angajările sau va duce la concedieri masive.

Companiile cele mai expuse la inteligența artificială au înregistrat o creștere a numărului de angajați de 52%, față de 36% în cazul firmelor cel mai puțin expuse la AI, comparativ cu nivelurile din 2018. Și salariile au crescut mai mult în aceste companii, cu 24%, față de 17%.

Aceste concluzii apar în timp ce mari angajatori continuă să își reorganizeze forța de muncă în jurul inteligenței artificiale. Numai anul acesta, companii precum Meta, Cisco, Oracle și Citigroup au anunțat mii de concedieri, în timp ce investesc masiv în AI și încearcă să își crească productivitatea.

Competențele în inteligență artificială aduc salarii mai mari

Cererea pentru angajați cu abilități în inteligență artificială continuă să crească puternic.

Locurile de muncă pentru care se cer competențe specifice în AI au crescut cu 69% din 2019. Ritmul este de aproape opt ori mai mare decât cel al pieței muncii în ansamblu, care a crescut cu 9% în aceeași perioadă. Raportul arată și că prima salarială pentru competențele în AI a ajuns, în medie, la 62%.

Această primă salarială diferă mult de la un sector la altul. În domeniul bunurilor și serviciilor de consum poate ajunge până la 118%, în timp ce în administrație și sectorul public este de 16%.

Locurile de muncă pentru care se cer abilități în AI, precum prompt engineering sau machine learning, aproape s-au dublat din 2024. Creșterea joburilor legate de AI a depășit ritmul general de creștere a locurilor de muncă încă din 2015.

Sectorul tehnologiei, media și telecomunicațiilor a avut cea mai mare pondere în creșterea locurilor de muncă legate de AI, cu 11%. A fost urmat de serviciile profesionale, cu 6%. Sănătatea a avut cea mai mică pondere, sub 1%.

Raportul arată și schimbări importante la începutul carierei. O analiză a 2,4 milioane de locuri de muncă entry-level din Statele Unite arată că posturile cele mai expuse la AI cer acum de șapte ori mai des competențe asociate în mod tradițional cu angajații mai experimentați. Printre acestea se află leadershipul, creativitatea și comunicarea interpersonală.

Cererea pentru aceste locuri de muncă entry-level a crescut cu 35% din 2019, în timp ce numărul anunțurilor pentru alte joburi de început de carieră a scăzut cu 10%, potrivit raportului.

Aceste concluzii ridică întrebări despre felul în care tinerii angajați vor mai putea acumula experiență la locul de muncă. Unii experți avertizează că, dacă inteligența artificială preia sarcinile simple de început, angajatorii ar putea ajunge să le ceară juniorilor abilități mai avansate încă de la începutul carierei.