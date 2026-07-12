Cum recunoști meduzele periculoase din Marea Mediterană

La nivel mondial există peste 2.500 de specii de meduze, însă doar o mică parte sunt considerate periculoase pentru oameni. Foto: Getty Images

Vacanțele la mare în Grecia, Italia, Spania sau Croația pot aduce și întâlniri mai puțin plăcute cu meduzele. Pe fondul încălzirii apelor, specialiștii spun că unele specii sunt observate tot mai des în Marea Mediterană. Deși majoritatea meduzelor nu sunt periculoase pentru oameni, există câteva specii ale căror înțepături pot provoca dureri intense, iritații severe și, în cazuri rare, reacții alergice care necesită îngrijiri medicale, scrie PetBook.

La nivel mondial există peste 2.500 de specii de meduze, însă doar o mică parte sunt considerate periculoase pentru oameni. Indiferent de specie, regula de bază este simplă: nu atinge niciodată o meduză, chiar dacă pare moartă și a fost adusă la mal. Tentaculele își pot păstra capacitatea de a înțepa chiar și după desprinderea de corp.

Specii de meduze periculoase din Mediterana și cum le recunoști

Meduza mov (Pelagia noctiluca)

Este una dintre cele mai întâlnite și mai problematice specii din Marea Mediterană. Are o umbrelă cu diametrul de aproximativ 10-12 centimetri, în nuanțe de roz și violet, iar tentaculele sale pot ajunge la un metru lungime.

Înțepătura provoacă o senzație puternică de arsură, înroșirea pielii, vezicule și mâncărimi intense. Persoanele alergice pot avea simptome precum greață, dureri de cap sau vărsături. În ultimii ani, această specie a fost observată frecvent în apele din apropierea Greciei și ale altor destinații turistice din Mediterană.

Meduza cu coamă de leu (Cyanea capillata)

Este ușor de recunoscut datorită aspectului său spectaculos. Umbrela poate ajunge chiar și la un metru în diametru, iar numeroasele tentacule galbene sau roșiatice pot depăși 30 de metri lungime.

Contactul cu tentaculele produce arsuri dureroase, umflături și iritații asemănătoare unei arsuri termice. Specia este întâlnită mai ales în Atlanticul de Nord, dar poate apărea și în unele zone ale Mediteranei.

Caravela portugheză (Physalia physalis)

Deși este confundată adesea cu o meduză, această specie este, de fapt, un sifonofor, alcătuit din mai multe organisme care funcționează împreună.

Are un plutitor transparent, cu reflexii albăstrui, care rămâne la suprafața apei și poate fi observat de la distanță. Tentaculele sale, albastre sau violet, pot atinge chiar și 50 de metri lungime.

Înțepătura este extrem de dureroasă și poate provoca reacții severe, inclusiv dificultăți respiratorii sau șoc cardiovascular la persoanele sensibile. În ultimii ani au fost semnalate exemplare în apropierea coastelor insulelor Mallorca și Formentera.

Meduza-cutie (Chironex fleckeri)

Este considerată una dintre cele mai veninoase vietăți marine din lume. Habitatul său natural este în apropierea Australiei, iar aparițiile în Marea Mediterană sunt extrem de rare.

Are o umbrelă aproape transparentă, cu diametrul de până la 30 de centimetri, ceea ce o face greu de observat în apă. Tentaculele pot avea între 60 de centimetri și trei metri lungime.

Înțepătura provoacă dureri intense și poate deveni fatală dacă nu se intervine rapid cu tratament medical.

Meduza-compas (Chrysaora hysoscella)

Această specie poate fi recunoscută după desenul în formă de raze maronii și portocalii de pe umbrelă. Diametrul corpului ajunge la aproximativ 35 de centimetri, iar tentaculele pot depăși un metru și jumătate.

Înțepătura produce arsuri și iritații ale pielii care pot persista câteva zile. La persoanele alergice pot apărea și probleme circulatorii.

Ce trebuie să faci dacă iei contact cu o meduză

Dacă ai fost înțepat de o meduză, este important să acționezi rapid și să eviți gesturile care pot agrava situația.

Specialiștii recomandă:

ieși imediat din apă;

clătește zona afectată doar cu apă de mare, nu cu apă dulce;

îndepărtează cu grijă eventualele resturi de tentacule folosind o pensetă sau un obiect rigid, fără să le atingi cu mâna;

evită să freci pielea, deoarece acest lucru poate elibera și mai mult venin;

aplică comprese reci pentru a reduce durerea;

dacă apar dificultăți de respirație, amețeli, umflarea feței sau alte semne de reacție alergică, solicită imediat ajutor medical.

În cele mai multe cazuri, iritațiile se vindecă în una sau două zile, însă simptomele severe trebuie evaluate de un medic.

Cum te poți proteja

Înainte de a intra în apă, verifică dacă autoritățile locale au emis avertizări privind prezența meduzelor. Dacă observi exemplare plutind la suprafață sau aduse de valuri pe plajă, evită înotul în acea zonă. De asemenea, explică-le copiilor că nu trebuie să atingă niciodată meduzele sau alte animale marine necunoscute, chiar dacă par inofensive.