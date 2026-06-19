Doi români au câștigat la Noroc și Loto 5/40. Biletele norocoase s-au jucat la agenții din Iași și Târgu Jiu

Doi români au câștigat la Noroc și Loto 5/40.FOTO: Hepta

La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 242.395,92 lei, iar la Loto 5/40, la aceeaşi categorie, s-a înregistrat un câştig de 160.155,50 lei, informează, vineri, Loteria Română.

Potrivit sursei, la tragerea Noroc biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Iaşi, iar la Loto 5/40 câştigătorul a jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.787 de câştiguri în valoare totală de peste 2,19 milioane de lei

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).