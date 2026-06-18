Gențile Hermes ale miliardarei aflate în închisoare pe viață vor fi scoase la vânzare. Nu va fi suficient pentru a despăgubi victimele

Afacerista miliardară din Vietnam, Truong My Lan, condamnată la închisoare pe viață pentru fraudă bancară. Imagine din 2024. Sursa foto: Profimedia Images

O serie de mașini de lux, genți de mână și iahturi scoase la licitație au făcut prea puțin pentru a o ajuta pe proprietara lor, o magnată vietnameză căzută în dizgrație, să ramburseze miliardele de dolari pe care le datorează victimelor unuia dintre cele mai mari cazuri de fraudă din istorie, potrivit CNN.

Cândva una dintre cele mai bogate femei de afaceri din Vietnam, Truong My Lan a primit două condamnări la închisoare pe viață pentru rolul său central în cea mai mare fraudă bancară din lume - o schemă prin care ea și complicii săi au deturnat aproximativ 44 de miliarde de dolari prin intermediul uneia dintre cele mai mari bănci din țară.

Inițial, ea a fost condamnată la moarte în 2024 pentru una dintre infracțiuni – delapidarea a 12 miliarde de dolari – cu excepția cazului în care ar fi rambursat trei sferturi din această sumă.

La momentul respectiv, severitatea sentinței reflecta atât amploarea uriașă a fraudei comise de Lan, cât și eforturile autorităților de a restabili încrederea investitorilor.

Anul trecut, Vietnamul a eliminat pedeapsa cu moartea pentru opt infracțiuni, inclusiv delapidarea. Ca urmare, condamnarea la moarte a lui Lan a fost comutată în închisoare pe viață.

Datorează victimelor 27 de miliarde de dolari: Cât s-a strâns până acum din licitații

Cu toate acestea, ea este încă foarte departe de a achita cele 27 de miliarde de dolari pe care le datorează victimelor infracțiunilor sale.

În luna mai, două dintre gențile Hermès ale lui Lan au fost vândute prin licitație online, obținând aproximativ 539.000 de dolari.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda cererii lui Truong ca gențile Birkin – dintre care una fusese cumpărată de ea în Italia, iar cealaltă îi fusese oferită cadou de un magnat malaezian – să îi fie returnate ca amintiri pentru copiii și nepoții săi.

Trei automobile de lux care i-au aparținut lui Lan au fost, de asemenea, scoase la licitație luna trecută: un Maybach alb cu 4 locuri, cu un preț de pornire de aproximativ 265.000 de dolari, un BMW albastru cu 5 locuri, evaluat la 36.700 de dolari, și un Lexus negru cu 5 locuri, evaluat la 29.000 de dolari. Maybach-ul a fost vândut pentru aproximativ 630.000 de dolari.

Potrivit avocatei Nguyen Thi Huyen Trang, care a reprezentat-o anterior pe Lan, veniturile obținute vor fi folosite mai întâi pentru executarea hotărârii judecătorești și acoperirea costurilor licitației, precum și a taxelor judiciare și legale.

Până în prezent, Lan a rambursat aproximativ 455.000 de dolari, iar Agenția de Executare a Hotărârilor Judecătorești din Ho Chi Minh City continuă să proceseze activ activele asociate acesteia pentru compensarea prejudiciilor, a declarat Nguyen pentru CNN.

Iahturi s-au scos la licitație cu preț mult redus - dar nu există cumpărători

La începutul acestui an, autoritățile din Ho Chi Minh City au încercat să scoată la licitație iahtul lui Lan, numit The Reverie Saigon, pentru aproximativ 2 milioane de dolari. După mai multe încercări nereușite, prețul de pornire a fost redus cu 18%. Alte două nave deținute de Lan, evaluate la aproximativ 175.000 de dolari fiecare, nu și-au găsit nici ele cumpărători.

Potrivit publicației locale VnExpress, activele confiscate sunt, de regulă, dificil de vândut prin licitație în Vietnam. Unele bunuri au fost oferite spre vânzare de peste zece ori fără succes.

Lan, în vârstă de 69 de ani, a construit un vast imperiu imobiliar format din locuințe de lux și proprietăți comerciale înainte de a fi acuzată de una dintre cele mai mari fraude din istoria mondială.

Anchetatorii au declarat că ea a obținut 44 de miliarde de dolari sub formă de împrumuturi și numerar folosind companii-paravan și complici și că a mituit autorități de reglementare și funcționari pentru a-și ascunde urmele.

Pe lângă dosarul privind delapidarea celor 12 miliarde de dolari, Lan a primit o a doua condamnare la închisoare pe viață într-un alt proces, pentru dobândirea frauduloasă de bunuri, spălare de bani și transferuri ilegale de fonduri peste graniță.