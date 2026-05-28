În copilărie a îndurat foamea și frigul, iar acum a ajuns în cea mai bogată familie din lume. Povestea de film a Nataliei

Publicat la 15:23 28 Mai 2026 Modificat la 15:50 28 Mai 2026

Natalia Vodianova este căsătorită cu Antoine Arnault, moștenitorul imperiului de lux LVMH, cu care așteaptă cel de-al 6-lea ei copil FOTO: Instagram/ Natalia Vodianova

La 44 de ani, Natalia Vodianova continuă să surprindă lumea. Supermodelul rus, care a defilat pentru cele mai mari case de modă și a devenit imaginea unor branduri celebre precum Calvin Klein și Stella McCartney, a anunțat că așteaptă cel de-al șaselea copil împreună cu soțul ei, omul de afaceri francez Antoine Arnault, moștenitorul imperiului de lux LVMH.

În spatele vieții luxoase pe care o duce astăzi la Paris se ascunde însă o copilărie marcată de lipsuri, foamete și suferință, potrivit Daily Mail.

Copilărie în sărăcie și frig

Natalia s-a născut în Nijni Novgorod, Rusia, într-o familie extrem de săracă. Tatăl ei a părăsit familia înainte ca ea să împlinească doi ani, iar mama sa, Larisa, a fost nevoită să crească singură trei fete, dintre care una, Oksana, suferea de paralizie cerebrală și autism sever.

Lipsurile erau constante. Familia trăia la limită, iar Natalia a început să muncească încă de la 11 ani, ajutându-și mama la o tarabă ilegală de fructe. Zilele de muncă se desfășurau adesea la temperaturi de până la -40 de grade Celsius.

„Mi-a fost foame mare parte din copilărie. Uneori tot ce mâncam era o supă instant”, mărturisea modelul într-un interviu.

Pe lângă munca epuizantă, Natalia avea grijă și de sora ei bolnavă. Din cauza dizabilității acesteia, familia era izolată social și deseori respinsă de comunitate.

Victimă a bullyingului și a traumelor din adolescență

Aspectul modest și situația familiei au transformat-o într-o țintă pentru colegi. Natalia a povestit că a fost agresată fizic și umilită constant.

„Scuipau spre mine și spuneau că sunt murdară ca sora mea”, își amintește ea.

Nici adolescența nu a fost mai ușoară. Fără educație despre schimbările corpului, Natalia a crezut că este grav bolnavă atunci când a început pubertatea.

„Eram convinsă că am cancer. Mi-era prea frică să spun ceva”, a povestit modelul.

În ciuda tuturor greutăților, nu s-a plâns niciodată. A continuat să muncească pentru a-și ajuta familia să supraviețuiască.

Descoperirea care i-a schimbat viața

Destinul ei s-a schimbat radical la 17 ani, când a fost remarcată de un scout de modelling care a convins-o să plece la Moscova. De acolo, drumul către Paris și marile podiumuri internaționale a fost rapid.

În scurt timp, Natalia Vodianova devenea unul dintre cele mai cunoscute modele din lume, colaborând cu designeri și case de modă prestigioase.

În 2012, era deja al treilea cel mai bine plătit model la nivel mondial, cu venituri estimate la 8,6 milioane de dolari.

Viața sentimentală și intrarea în cea mai bogată familie din lume

La 19 ani, Natalia s-a căsătorit cu aristocratul britanic Justin Portman, cu care are trei copii. Cei doi au divorțat în 2010.

La scurt timp după separare, modelul și-a refăcut viața alături de Antoine Arnault, fiul miliardarului Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei.

Familia Arnault controlează gigantul LVMH, care deține aproximativ 75 de branduri de lux, inclusiv Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. și Sephora.

Natalia și Antoine au împreună doi băieți și trăiesc la Paris, într-o locuință cu vedere spre Turnul Eiffel.

O viață de lux, dar cu obiceiuri modeste

În ciuda averii uriașe a familiei Arnault, Natalia spune că duce un stil de viață surprinzător de simplu.

„Nu cumpărăm foarte multe lucruri. Doar strictul necesar”, a declarat ea într-un interviu.

Modelul a mărturisit și că majoritatea responsabilităților casnice îi revin tot ei, chiar dacă are o carieră internațională și este implicată în numeroase proiecte caritabile prin fundația sa, Naked Heart Foundation.

Natalia Vodianova, însărcinată cu al șaselea copil

Recent, Natalia Vodianova a apărut pe coperta revistei Vogue France afișându-și burtica de gravidă și confirmând că așteaptă al șaselea copil.

Directoarea editorială a publicației, Claire Thomson-Jonville, a declarat că alegerea Nataliei pentru coperta ediției de vară a fost una firească.

„Al șaselea copil, la 44 de ani. Am știut imediat că trebuie să fie pe copertă”, a spus aceasta.