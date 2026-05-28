Cosmonauții ruși au instalat un telescop solar pe Stația Spațială Internațională, după o ieșire în spațiu de 6 ore

2 minute de citit Publicat la 12:29 28 Mai 2026 Modificat la 12:29 28 Mai 2026

Instrumentul a fost conceput pentru a observa și analiza erupțiile solare puternice. Foto: NASA

Doi cosmonauți ruși au efectuat miercuri o ieșire în spațiu de peste șase ore pentru a instala un nou telescop destinat studierii Soarelui și pentru a recupera mai multe experimente științifice montate în exteriorul Stației Spațiale Internaționale (ISS), potrivit Space.

Comandantul Expediției 74, Serghei Kud-Sverchkov, și inginerul de zbor Serghei Mikaev au petrecut 6 ore și 5 minute în afara stației orbitale, într-o misiune care a inclus lucrări de întreținere și instalarea unor echipamente de cercetare pe segmentul rusesc al ISS.

Cea mai importantă operațiune a fost montarea telescopului Solntse-Teragerts pe modulul Zvezda. Instrumentul a fost conceput pentru a observa și analiza erupțiile solare puternice, colectând date care îi vor ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine activitatea Soarelui și să îmbunătățească modelele de prognoză pentru furtunile solare. Telescopul ar urma să funcționeze până în 2028.

În timpul ieșirii în spațiu, cei doi cosmonauți au folosit și brațul robotic european ERA, lung de peste 11 metri, pentru a recupera o casetă experimentală montată pe modulul Nauka. Aceasta conținea materiale semiconductoare produse în condiții de microgravitație, în cadrul experimentului Ekran-M.

Spacewalk in progress:

Cosmonauts Sergey Kud-Sverchkov and Sergey Mikaev install the Sun‑Terahertz, a radio telescope for observing the Sun in the terahertz range of electromagnetic radiation.

The EVA is expected to last for about 5 hours and 27 minutes, ending at ~19:45 UTC.

Misiunea nu a fost lipsită de probleme. La un moment dat, cosmonauții au pierdut un clește, iar unele mecanisme ale experimentului nu au răspuns la comenzile trimise de la sol. Cu toate acestea, echipajul a reușit să improvizeze și să recupereze mostrele pentru a fi aduse în interiorul stației.

În timpul activităților, cei doi au marcat și aniversarea a 80 de ani de la înființarea RKK Energia, una dintre cele mai importante companii aerospațiale rusești. Cosmonauții au afișat un logo comemorativ și au făcut fotografii în spațiu.

La scurt timp după aceea, Serghei Kud-Sverchkov a amintit că 27 mai este ziua orașului Sankt Petersburg și a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor fostei capitale imperiale a Rusiei.

Cosmonauții au inspectat ulterior o antenă a navei cargo Progress MS-33, care nu s-a deschis corect după lansarea din martie și a obligat echipajul să realizeze o andocare manuală.

În finalul ieșirii în spațiu, cei doi au recuperat un container al experimentului Biorisk, care conținea bacterii, semințe și alte organisme expuse mediului cosmic, după care au aruncat în spațiu un pachet cu materiale uzate folosite la curățarea hublourilor.

Toate obiectivele misiunii au fost îndeplinite cu succes. Pentru Serghei Mikaev a fost prima ieșire în spațiu din carieră, în timp ce Kud-Sverchkov a bifat a doua astfel de misiune, acumulând peste 12 ore petrecute în vidul cosmic.

Aceasta a fost a 279-a ieșire în spațiu realizată pentru asamblarea, întreținerea și modernizarea Stației Spațiale Internaționale de la începutul programului ISS, în 1998.