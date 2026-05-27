NASA dezvăluie noi detalii despre planul de construire a unei baze permanente pe Lună. "Marea revenire" este aproape

3 minute de citit Publicat la 10:45 27 Mai 2026 Modificat la 10:50 27 Mai 2026

NASA a dezvăluit detalii despre module robotice de aselenizare, drone capabile să se deplaseze prin salturi și vehicule pe care vrea să le trimită pe Lună, ca parte a planurilor Statelor Unite de a construi o bază lunară. Printre firmele selectate pentru construirea acestor echipamente se află compania spațială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, scrie BBC.

Statele Unite vor să trimită din nou astronauți americani pe Lună înainte ca președintele Donald Trump să își încheie mandatul, în 2029.

Însă NASA concurează cu China pentru revenirea oamenilor pe suprafața lunară, ceea ce pune agenția spațială sub presiunea de a arăta că este în fruntea noii curse spațiale.

China avansează cu propriile planuri de a trimite oameni pe Lună până în 2030. Luni, China a lansat nava spațială Shenzhou-23, trimițând un echipaj de astronauți către stația sa spațială Tiangong.

În martie, NASA a anunțat un program de 20 de miliarde de dolari pentru construirea, până în 2032, a unei baze permanente la polul sud al Lunii, alimentată cu energie nucleară și solară.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat marți că aceste anunțuri înseamnă că Statele Unite „nu vor mai renunța niciodată la Lună”.

O astfel de bază ar permite Statelor Unite să efectueze experimente științifice, să exploateze potențial resurse valoroase și să călătorească mai ușor spre Marte. Însă cei mai mulți experți sunt de acord că termenul propus de NASA este nerealist.

În ciuda succesului Statelor Unite de a trimite patru astronauți în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis II, în aprilie, unii oameni de știință cred că este probabil ca China să fie următoarea țară care va trimite oameni pe suprafața lunară.

„Nu m-ar surprinde deloc dacă China ar ajunge prima acolo”, a declarat pentru BBC News dr. Simeon Barber, specialist în științe lunare la Open University, invocând dificultățile NASA în obținerea unei nave capabile să transporte oameni pe Lună și să aselenizeze.

Programul NASA Ignition Moon Base are trei etape.

Înainte ca oamenii să călătorească acolo, agenția spațială vrea să trimită module robotice de aselenizare și drone care se deplasează prin salturi, pentru a explora și cartografia terenul dificil al Lunii. Vor fi trimise și vehicule de transport, care ar putea deplasa astronauții pe suprafața lunară și ar putea transporta echipamente de comunicații și instrumente științifice.

Marți, NASA a anunțat că firme precum Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic au primit contracte pentru construirea acestor echipamente.

NASA vrea ca modulul lunar al Blue Origin, numit Endurance, să poată efectua aselenizări precise, precum și navigație și control autonome.

Modulul Griffin-1 al companiei Astrobotic ar urma să aselenizeze în craterul Nobile, în apropierea Polului Sud lunar.

Echipamentele vor transporta și instrumente științifice pentru NASA, inclusiv camere de înaltă rezoluție și dispozitive care folosesc lumina laser reflectată pentru a ajuta navele să aselenizeze.

Această explorare robotică ar trebui să dureze până în 2029 și să includă 25 de lansări, cu patru tone metrice de marfă trimise pe Lună, a declarat marți Carlos García-Galán, director executiv al programului Moon Base.

Apoi, NASA vrea să construiască pe Lună instalații de producere a energiei nucleare și solare, inclusiv reactoare de fisiune.

Până în 2032, agenția spațială vrea ca oamenii să poată locui pe Lună în adăposturi „semi-permanente”.

Roverele le-ar permite, de asemenea, astronauților să parcurgă distanțe mari pe suprafața stâncoasă.

Polul Sud al Lunii este deosebit de atractiv, deoarece apa înghețată ar putea fi folosită ca apă potabilă sau pentru producerea oxigenului.

Totuși, planurile NASA depind de existența unei nave spațiale pregătite să transporte oamenii în siguranță pe Lună.

Compania SpaceX a lui Elon Musk are contract pentru construirea unei nave numite Starship Human Landing System, însă proiectul s-a confruntat cu numeroase probleme și întârzieri.

„Etapa limitativă este coborârea astronauților pe suprafață. Mi se pare că NASA simte că se află într-o poziție în care trebuie să înceapă să spună că are planuri. Cred că în spatele acestui demers există o presiune politică puternică”, explică specialistul în științe lunare Simeon Barber.