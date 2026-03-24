NASA renunță la stația orbitală lunară și vrea să construiască o bază de 20 de miliarde de dolari pe Lună

Jared Isaacman a făcut acest anunţ în deschiderea unui eveniment de o zi organizat la sediul general al NASA din Washington. Foto: Getty Images

NASA şi-a anulat planurile care priveau amenajarea unei staţii spaţiale pe orbita lunară şi va folosi în schimb componentele acesteia pentru a construi o bază de 20 de miliarde de dolari pe suprafaţa Lunii în următorii şapte ani, a anunţat marţi noul director al agenţiei spaţiale americane, Jared Isaacman, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Jared Isaacman, care şi-a preluat mandatul în decembrie 2025, a făcut acest anunţ în deschiderea unui eveniment de o zi organizat la sediul general al NASA din Washington, în cadrul căruia a prezentat o serie de schimbări ce vizează Artemis, emblematicul program spaţial al agenţiei americane dedicat Lunii.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem în aşteptare proiectul Gateway în forma sa actuală şi ne concentrăm pe infrastructura care sprijină operaţiunile pe suprafaţa Lunii”, a declarat Jared Isaacman în faţa delegaţilor prezenţi la acel eveniment.

Staţia Lunar Gateway, construită deja în mare parte cu ajutorul contractorilor Northrop Grumman şi Vantor (fosta companie Maxar), ar fi trebuit să fie o staţie spaţială staţionată pe o orbită lunară. Reutilizarea sa ca o bază pe suprafaţa Lunii nu este simplă.

„În pofida unor provocări foarte reale legate de echipamente şi calendarul operaţiunilor, putem să reorientăm echipamentele şi angajamentele partenerilor internaţionali pentru a sprijini obiectivele de la suprafaţa Lunii şi alte obiective ale programului”, a declarat Jared Isaacman.

Lunar Gateway a fost proiectată pentru a fi utilizată atât ca platformă de cercetare, cât şi ca staţie de transfer pe care astronauţii ar folosi-o pentru a se îmbarca în module de aselenizare înainte să ajungă pe suprafaţa Lunii.

Schimbările impuse de Jared Isaacman în ultimele săptămâni în cadrul emblematicului program lunar american remodelează contracte în valoare de miliarde de dolari în cadrul iniţiativei Artemis.

Această situaţie determină companiile americane să se mobilizeze pentru a face faţă unei urgenţe sporite, în contextul în care China înregistrează şi ea progrese în atingerea propriului obiectiv de a trimite astronauţi pe Lună până în anul 2030.

AFP reaminteşte că NASA doreşte să trimită echipaje americane pe Lună şi să stabilească o prezenţă umană durabilă pe satelitul natural al Pământului, în vederea pregătirii viitoarelor misiuni spre planeta Marte.

Agenţia spaţială americană colaborează la proiectul Lunar Gateway cu mai mulţi parteneri internaţionali, inclusiv cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA), care dezvoltă în special modulele staţiei Gateway.

Suspendarea ambiţioasei staţii Gateway, care trebuia să servească şi ca punct de oprire pentru viitoarele misiuni spre Marte, nu este în întregime surprinzătoare: acest proiect fusese deja descris drept „o risipă financiară” în raport cu alte proiecte lunare.

NASA plănuise să construiască în paralel o mică bază în apropiere de polul sudic al Lunii, unde prezenţa apei sub formă de gheaţă a fost confirmată.

În urma multiplelor întârzieri şi a creşterii explozive a costurilor înregistrate de programul Artemis, la care se adaugă şi presiunea din partea Chinei, care intenţionează să trimită astronauţi şi să contruiască o bază proprie pe suprafaţa lunară în anii următori, NASA încearcă astfel să îşi simplifice proiectul ce vizează explorarea Lunii.