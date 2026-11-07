În loc să cumpere un restaurant, a investit în 6 rochii ale prinţesei Diana. Acum are peste 800

4 minute de citit Publicat la 23:29 07 Noi 2026 Modificat la 23:29 07 Noi 2026

În prezent, colecția sa a ajuns să cuprindă peste 800 de rochii, accesorii și obiecte care i-au aparținut Prințesei Diana. Sursă foto colaj: CNN

Renae Plant și soțul ei, Livinio Stuyck, se pregăteau să investească într-un restaurant din cartierul lor din Los Angeles, când un prieten i-a făcut acesteia o propunere neașteptată: să meargă împreună la o licitație unde urmau să fie scoase la vânzare șase rochii care i-au aparținut Prințesei Diana. Acum, după 12 ani, femeia deține o colecție de peste 800 de rochii, accesorii și obiecte care i-au aparținut Prințesei Diana, relatează CNN.

Renae Plant a povestit că întotdeauna și-a dorit să investească în ceva diferit. Deși, inițial, atât ea, cât și soțul său au decis să deschidă un restaurant în Los Angeles, planurile s-au schimbat în momentul în care un prieten a venit cu o propunere.

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Femeia își amintește că nu s-a gândit nicio secundă că acea invitație avea să-i schimbe cursul vieții.

„Și atunci, cel mai bun prieten al meu, Kevin, mi-a spus: «Renae, șase dintre rochiile Dianei sunt scoase la licitație la Julien's. Vrei să vii să le vezi?»”, a povestit ea, pentru sursa citată.

Din acel moment, ea a decis să investească în obiecte care au aparținut Prințesei Diana.

Au trecut 12 ani, iar în prezent, colecția sa a ajuns să cuprindă peste 800 de rochii, accesorii și obiecte.

Renae Plant consideră că deține una dintre cele mai mari colecții private de acest fel din lume.

„A fost un miracol. Dacă s-ar fi întâmplat în orice altă zi, lucrurile ar fi putut lua o cu totul altă direcție”, a spus aceasta.

Renae a admirat-o dintotdeauna pe Prințesa Diana

Femeia a mărturisit că a avut dintotdeauna o afinitate pentru Prințesa Diana.

Prima întâlnire cu regretata prințesă a avut loc în anul 1983, în timpul unei excursii școlare în Queensland, Australia. La vremea respectivă, Renae avea 12 ani și a rămas fascinată de nunta acesteia, pe care o asocia cu o poveste din basme.

„Eram în culmea fericirii. Mă îndrăgostisem de ea când s-a căsătorit și de povestea aceea ca-n basme. Pe atunci, visul oricărei fete era să se căsătorească cu un prinț”, a mai povestit Renae.

Ea a mai povestit un moment din copilărie, atunci când, în timpul vizitei regale la școală, a reușit să se îndepărteze de colegii săi și să treacă de o barieră pentru a se apropia de prințesă. Atunci a observat că prințesa pierduse un obiect: o figurină mică din lut, în formă de ornitorinc, pe care o putea ține în palmă. Un polițist i-a spus că descoperirea acelui obiect nu era întâmplătoare.

De atunci, Renae a rămas atașată de amintirea Prințesei Diana.

În 2018, a înființat fundația The Princess & The Platypus, o organizație non-profit care sprijină cauze caritabile asemănătoare celor susținute de Diana în timpul vieții.

„Este responsabilitatea mea să îi protejez viața și moștenirea și să le împărtășesc cu lumea”, a explicat aceasta.

Aceasta a mai mărturisit că unul dintre obiectivele sale este să adune cât mai multe dintre obiectele care i-au aparținut prințesei, despre care spune că au fost răspândite în diferite colecții din întreaga lume.

În trecut, ea a participat la licitații în care a concurat inclusiv cu organizația Historic Royal Palaces din Londra, care se ocupă de conservarea și expunerea unor obiecte și costume regale. De asemenea, aceasta a mai spus că a împrumutat instituției unele dintre rochiile din colecția sa.

De altfel, ea mai spune că un moment important a avut loc anul trecut, atunci când a cumpărat celebra rochie florală Belville Sassoon cu suma de 520.000 de dolari. Prințesa Diana o purta adesea în timpul vizitelor la spitalele de copii, pentru a le aduce un zâmbet celor mici.

Renae a fost surprinsă că rochia nu a fost vândută pentru o sumă mai mare, având în vedere importanța ei. Ea a mărturisit că își amintește că a văzut-o pe Prințesa Diana purtând această ținută în 1988.

Ea susține că tot parcursul său nu a fost ușor. Pentru a ajunge în punctul în care este astăzi, a fost nevoie și de sacrificii financiare. Aceasta a mărturisit că soțul său a susținut-o inclusiv atunci când cei doi au fost nevoiți să își refinanțeze locuința pentru a putea participa la licitații.

În 2015, ea a fost nevoită să recurgă la acest sacrificiu pentru a putea să achiziționeze o rochie Atelier Versace, decorată cu aplicații strălucitoare, pentru care a plătit 200.000 de dolari.

La 10 ani distanță, situația s-a repetat atunci când Renae a vrut să achiziționeze rochia florală Belville Sassoon și alte 34 de obiecte care au aparținut prințesei. Printre acestea se numără și o pălărie în nuanțe de piersică, decorată cu pene de struț, pe care Diana a purtat-o în luna de miere. Aceasta a costat 26.000 de dolari.

În acea zi, în total, femeia a cheltuit aproximativ 1,9 milioane de dolari, însă, spune ea, nu obișnuiește să discute des despre valoarea financiară a obiectelor pe care le deține.

De altfel, ea nu a dezvăluit cât valorează întreaga colecție.

Renae Plant conduce și deține, din 2008, și o grădiniță privată, Camelot Kids Preschool.