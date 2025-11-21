Noua statuie de ceară a Prinţesei Diana, în emblematica "revenge dress", a fost expusă într-un muzeu din Paris

Oficialii Muzeului Grévin din Paris au dezvăluit o nouă statuie de ceară a regretatei Prințese Diana, purtând emblematica "revenge dress" (n.r.: "rochie a răzbunării"), a relatat France24. Evenimentul are loc la aproape 30 de ani de la tragicul accident petrecut în capitala Franței, în urma căruia fosta soție a Regelui Charles al III-lea și-a pierdut viața.
La mai bine de 28 de ani după moartea Prinţesei Inimilor la Paris pe 31 august 1997, într-un accident în care şi-au pierdut viaţa şi iubitul ei, Dodi Al Fayed, dar și șoferul mașinii, la Muzeul Grévin din Paris a fost expusă joi o nouă statuie de ceară a regretatei Lady Di. Această "figură importantă a culturii pop mondiale, celebră pentru stilul, umanitatea şi independenţa sa" se alătură astfel colecţiei celebrului muzeu parizian.
Muzeul Grévin, unul dintre cele mai vechi muzee de ceară din Europa, a îmbrăcat figura în mărime naturală a Prințesei de Wales în "revenge dress", celebra rochie neagră, elegantă, cu umerii goi, pe care aceasta a purtat-o la o gală caritabilă la Serpentine Gallery din Londra, în 1994, la doi ani după separarea de Regele Charles, pe atunci Prinţ de Wales. A fost chiar în aceeași seară în care fostul soţ a recunoscut la televizor că fusese infidel cu Camilla Parker Bowles.
Jurnaliştii publicaţiei France 24 au mai scris că pantofii cu toc înalt, chokerul din perle purtat la gât de cea supranumită "Prinţesa Inimilor" și o poșetă mică, ținută cu ambele mâini, au completat sculptura.
Romanciera franceză Christine Orban, autoarea volumului "Mademoiselle Spencer", un roman imaginat din perspectiva Dianei, a declarat că statuia era de mult așteptată, potrivit sursei citate.
Muzeul Grévin a ales data de 20 noiembrie, care este aniversarea celebrului interviu al prinţesei la BBC, difuzat la 20 noiembrie 1995 pe BBC. În acest interviu, Diana a prezentat versiunea sa asupra faptelor şi a rostit celebra frază: "Eram trei în această căsătorie, ceea ce este cam mult", referindu-se la Camilla, amanta de lungă durată a lui Charles, conform Agerpres.
Statuia Lady Diana, sculptată de Laurent Malllamaci şi realizată de atelierele de creaţie Grévin, a fost instalată sub cupola muzeului, într-un spaţiu dedicat modei. Prinţesa de Wales va fi astfel alături de alte simboluri ale genului, precum Jean Paul Gaultier, Chantal Thomas, Aya Nakamura sau Lena Situations.
Pentru Paris, omagiul are o încărcătură aparte. Prinţesa Diana a murit într-un accident de mașină într-un tunel de pe malul Senei, în 1997 şi, deşi, au trecut aproape trei decenii de la tragedie, orașul încă atrage admiratori care depun flori și mesaje pentru Lady Di.