Noua statuie de ceară a Prinţesei Diana, în emblematica "revenge dress", a fost expusă într-un muzeu din Paris

2 minute de citit Publicat la 10:28 21 Noi 2025 Modificat la 10:31 21 Noi 2025

Lady Diana, Prinţesă de Wales, a fost una dintre cele mai influente personalităţi feminine ale secolului XX. Sursa colaj foto: Getty Images

Oficialii Muzeului Grévin din Paris au dezvăluit o nouă statuie de ceară a regretatei Prințese Diana, purtând emblematica "revenge dress" (n.r.: "rochie a răzbunării"), a relatat France24. Evenimentul are loc la aproape 30 de ani de la tragicul accident petrecut în capitala Franței, în urma căruia fosta soție a Regelui Charles al III-lea și-a pierdut viața.

La mai bine de 28 de ani după moartea Prinţesei Inimilor la Paris pe 31 august 1997, într-un accident în care şi-au pierdut viaţa şi iubitul ei, Dodi Al Fayed, dar și șoferul mașinii, la Muzeul Grévin din Paris a fost expusă joi o nouă statuie de ceară a regretatei Lady Di. Această "figură importantă a culturii pop mondiale, celebră pentru stilul, umanitatea şi independenţa sa" se alătură astfel colecţiei celebrului muzeu parizian.

Muzeul Grévin, unul dintre cele mai vechi muzee de ceară din Europa, a îmbrăcat figura în mărime naturală a Prințesei de Wales în "revenge dress", celebra rochie neagră, elegantă, cu umerii goi, pe care aceasta a purtat-o la o gală caritabilă la Serpentine Gallery din Londra, în 1994, la doi ani după separarea de Regele Charles, pe atunci Prinţ de Wales. A fost chiar în aceeași seară în care fostul soţ a recunoscut la televizor că fusese infidel cu Camilla Parker Bowles.

› Vezi galeria foto ‹

Jurnaliştii publicaţiei France 24 au mai scris că pantofii cu toc înalt, chokerul din perle purtat la gât de cea supranumită "Prinţesa Inimilor" și o poșetă mică, ținută cu ambele mâini, au completat sculptura.

Romanciera franceză Christine Orban, autoarea volumului "Mademoiselle Spencer", un roman imaginat din perspectiva Dianei, a declarat că statuia era de mult așteptată, potrivit sursei citate.

Muzeul Grévin a ales data de 20 noiembrie, care este aniversarea celebrului interviu al prinţesei la BBC, difuzat la 20 noiembrie 1995 pe BBC. În acest interviu, Diana a prezentat versiunea sa asupra faptelor şi a rostit celebra frază: "Eram trei în această căsătorie, ceea ce este cam mult", referindu-se la Camilla, amanta de lungă durată a lui Charles, conform Agerpres.

Statuia Lady Diana, sculptată de Laurent Malllamaci şi realizată de atelierele de creaţie Grévin, a fost instalată sub cupola muzeului, într-un spaţiu dedicat modei. Prinţesa de Wales va fi astfel alături de alte simboluri ale genului, precum Jean Paul Gaultier, Chantal Thomas, Aya Nakamura sau Lena Situations.

Pentru Paris, omagiul are o încărcătură aparte. Prinţesa Diana a murit într-un accident de mașină într-un tunel de pe malul Senei, în 1997 şi, deşi, au trecut aproape trei decenii de la tragedie, orașul încă atrage admiratori care depun flori și mesaje pentru Lady Di.