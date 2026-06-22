Cazul ciudat al puilor de girafă înalți de 2 metri care au dispărut fără urmă dintr-un zoo. Au fost găsiți după aproape un an

Doi pui de girafă dispăruți de la un zoo din SUA au fost găsiți după aproape un an FOTO: Virginia Office of the Attorney General

Doi pui de girafă care au dispărut, în mod misterios, anul trecut de la o grădină zoologică din statul Virginia, SUA, au fost găsiți acum, în stare bună de sănătate.

Puii au dispărut de la grădina zoologică Natural Bridge Zoo în 2025, în timp ce autoritățile statului investigau acuzații de abuz asupra animalelor.

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Biroul Procurorului General al statului Virginia a localizat girafele, însă nu a oferit detalii despre modul sau locul în care erau acestea. Oficialii au precizat că girafele se află acum într-o unitate specializată în îngrijirea girafelor, potrivit The Independent.

Interesant ar fi ca autoritățile să spună unde și cum au fost ascunse cele două animale, care nu pot trece neobservate, având în vedere faptul că, la naștere, un pui de girafă, poate avea 2 metri înălțime.

Înainte ca girafele să dispară, autoritățile statului intenționau să relocheze patru girafe de la grădina zoologică, după ce au confiscat aproximativ 100 de animale în cadrul investigației privind presupusele abuzuri. La acel moment, două dintre girafe erau gestante și au fătat înainte ca anchetatorii să efectueze descinderea, însă puii lor lipseau.

Autoritățile au declarat că grădina zoologică nu a raportat niciodată nașterea puilor, în ciuda unei hotărâri judecătorești care o obliga să facă acest lucru.

Gretchen Mogensen, coproprietară a grădinii zoologice, a executat o pedeapsă de 100 de zile de închisoare după ce a refuzat să explice instanței ce s-a întâmplat cu girafele sau să le predea autorităților.

Dispariția celor doi pui a declanșat o amplă operațiune de căutare, care a inclus și reclame difuzate la radio, printre care una în care actrița Alicia Silverstone oferea o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații despre locul în care se aflau girafele.

Animalele, acum găsite în siguranță, primesc îngrijiri medicale și sprijin pentru adaptare.

„Acest rezultat reflectă angajamentul Procurorului General de a asigura siguranța publică, de a proteja comunitățile noastre și de a trage la răspundere persoanele care încalcă legea. Din cauza investigației penale aflate încă în desfășurare, nu pot fi oferite alte detalii în acest moment”, a transmis biroul procurorului general.

Cei patru coproprietari ai grădinii zoologice se confruntă cu acuzații legate de o investigație începută în 2023.

Pe lângă cele aproximativ 100 de animale confiscate de la grădina zoologică, autoritățile au descoperit și 28 de animale moarte în incintă. În urma executării unui mandat de percheziție, autoritățile au constatat că animalele trăiau în condiții insalubre, fără hrană și apă.

În total, 95 de animale au fost confiscate de la grădina zoologică, inclusiv 16 maimuțe capucin, 14 țestoase, cinci lemuri și doi pitoni birmanezi.

Printre celelalte animale confiscate s-au numărat tamarini, giboni, ibiși, calao, kookaburra, ara, pitoni regali, țestoase, măgari, oi, lame și un câine.

Deborah Mogensen, Gretchen Mogensen, Karl Mogensen și Mark Easley se confruntă, în total, cu 55 de acuzații de cruzime față de animale.

Potrivit raportului, Deborah și Gretchen Mogensen, precum și medicul veterinar al grădinii zoologice, Ashley Spencer, au fost, de asemenea, acuzați de falsificarea unor documente publice.