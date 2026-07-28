După 40 de ani de muncă, ultimul elefant de circ din Portugalia se poate zbengui în voie la „pensie”, într-un sanctuar de 1.000 de acri

Julie, ultimul elefant de circ din Portugalia, la Sanctuarul pentru Elefanți Pangea. Sursa foto: Pangea Elephant Sanctuary via Facebook

O pensie liniștită i-a fost oferită ultimului elefant de circ din Portugalia, care a devenit recent rezident al primului sanctuar din țară și din Europa dedicat elefanților proveniți din circuri și alte activități de divertisment. După 40 de ani de muncă în spectacole, Julie a fost transportată pe 30 iunie din fostul său cămin, circul unde a trăit și a lucrat, la Sanctuarul pentru Elefanți Pangea, situat în regiunea Alentejo, potrivit publicației Good News.

Julie a fost capturată din sălbăticie, în Africa, pe când era doar un pui, la sfârșitul anilor 1980. A fost adusă în Portugalia, unde a început să participe la spectacole de circ în anul 1988.

În 2018, Guvernul Portugaliei a adoptat o lege prin care a interzis folosirea animalelor sălbatice în spectacole de circ începând cu anul 2024. Julie nu avea însă unde să fie mutată, până când reprezentanții Sanctuarului Pangea au luat legătura cu fostul său proprietar.

Primul sanctuar din Europa pentru elefanți de la circuri

Sanctuarul este primul de acest fel din Europa dedicat elefanților proveniți din circuri, iar încă din perioada în care era în construcție au început pregătirile pentru mutarea lui Julie, care urma să devină primul elefant găzduit aici.

După 18 luni de pregătiri și o călătorie de aproximativ trei ore cu camionul de la circul Víctor Hugo Cardinali, Julie s-a adaptat imediat la noul său cămin.

„Nu putea exista un prim rezident mai potrivit decât ultimul elefant de circ al Portugaliei”, a declarat Kate Moore, directorul executiv al sanctuarului.

„Obiectivul nostru este acum să îi oferim lui Julie cea mai bună calitate a vieții în anii care îi stau înainte.”

Lucrările de construcție continuă

Sanctuarul se întinde pe aproximativ 1.000 de acri (circa 400 de hectare) și își propune ca, în viitor, să adăpostească între 20 și 35 de elefanți. Deocamdată, capacitatea este limitată, deoarece continuă lucrările de construire a unor noi adăposturi și garduri.

Pangea este o organizație caritabilă independentă, înregistrată în Marea Britanie și Portugalia. Julie a primit chiar și un sponsor din partea unei școli primare din Anglia, care a „adoptat-o” simbolic înainte de mutare, donând 100 de lire sterline pentru îngrijirea ei.

Până la sfârșitul acestui an, Julie ar urma să fie însoțită de Kariba, o altă femelă de elefant african, capturată la rândul ei din sălbăticie. Kariba are aproximativ aceeași vârstă cu Julie, peste 40 de ani, și trăiește în prezent singură la o grădină zoologică din Belgia.