Erdogan a scos "arma secretă" a diplomației la summitul NATO. A trimis-o pe Lokum să fascineze pe toată lumea din palat

Motanul Lokum a fost cel mai fotografiat în palatul prezidențial din Ankara. FOTO: Profimedia Images

În timp ce liderii NATO participau la cea de-a 36-a reuniune la nivel înalt, desfășurată la Complexul Prezidențial din Ankara, un invitat neașteptat a atras atenția jurnaliștilor străini: Lokum, o pisică Angora turcească, cu blană albă și mers elegant.

Lokum este una dintre cele 50 de pisici îngrijite în Biblioteca Națională Prezidențială. Pisica a fost adusă în zona destinată presei internaționale care relata de la summit. Cu blana sa albă, mersul elegant și comportamentul calm, Lokum a devenit rapid una dintre prezențele cele mai fotografiate din complex, scrie Hur Gazete.

Apariția sa a oferit un moment mai relaxat într-un context dominat de negocieri diplomatice și discuții de securitate. În același timp, autoritățile turce au prezentat prezența lui Lokum ca pe o ocazie de a promova Ankara și cultura turcă în fața vizitatorilor internaționali.

› Vezi galeria foto ‹

Veterinarul Ayşegül Korkmaz, care are grijă de Lokum, a explicat că pisica este cunoscută în străinătate drept Angora turcească, una dintre rasele emblematice ale Turciei.

"Pisica noastră este o Angora turcească. Lokum trăiește la Complexul Prezidențial și a fost adusă aici pentru a se întâlni cu membrii presei și pentru a ajuta la promovarea Ankarei. Astăzi, Lokum se reprezintă atât pe sine, cât și Ankara", a spus Korkmaz.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen medya mensupları, sevimli ev sahipleri "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" isimli kedilerce karşılandı. https://t.co/QzYTtEEa9I pic.twitter.com/BJCqy7mrTY — Sabah (@sabah) July 8, 2026

Veterinarul a adăugat că Lokum va rămâne în zona presei cât timp sunt prezenți oaspeții străini, dar va pleca singură atunci când va obosi sau se va plictisi, semn al caracterului independent specific pisicilor.