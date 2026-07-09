Unde trăiesc vipere în România. Zone periculoase unde turiștii trebuie să fie atenți

3 minute de citit Publicat la 17:05 09 Iul 2026 Modificat la 17:05 09 Iul 2026

Vipera cu corn. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Odată cu începutul sezonului de drumeții, tot mai mulți turiști aleg traseele montane, cheile, pădurile și zonele stâncoase din țară. Unele dintre acestea sunt chiar în cele mai cunoscute zone cu vipere din România, unde trăiesc cele trei specii întâlnite la noi. Specialiștii subliniază însă că acești șerpi evită contactul cu oamenii și atacă doar dacă se simt amenințate sau sunt călcate accidental, motiv pentru care recomandă prudență, nu panică.

Herpetologii subliniază că viperele nu atacă oamenii fără motiv și preferă să se retragă atunci când simt vibrațiile produse de pași. Cele mai multe incidente apar atunci când un șarpe este călcat accidental sau când cineva încearcă să îl atingă ori să îl fotografieze de la mică distanță.

Harta zonelor cu vipere din România

Studiile privind distribuția reptilelor din România arată că acestea sunt prezente în mai multe regiuni ale țării.

Cele mai cunoscute zone cu vipere România sunt:

Munții Carpați și Subcarpații;

Apusenii;

Munții Banatului și zona Băile Herculane;

Cheile Nerei și Defileul Dunării;

Piatra Craiului, Bucegi, Făgăraș, Retezat și Parcul Național Domogled – Valea Cernei;

Dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei;

anumite pajiști stepice din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării, unde trăiește vipera de stepă.

Vipera comună este întâlnită în special în Carpați, Subcarpați, Dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei, în timp ce vipera cu corn preferă zonele stâncoase și versanții însoriți din sud-vestul României. Vipera de stepă are o răspândire mult mai restrânsă și este considerată una dintre cele mai rare specii de șerpi din Europa.

Specialiștii atrag atenția că simpla prezență într-o astfel de zonă nu înseamnă că turiștii vor întâlni vipere. Reptilele sunt discrete și evită contactul cu oamenii.

Ce trebuie să faci dacă vezi un șarpe în aceste zone

În cazul în care întâlnești o viperă pe traseu, cea mai bună soluție este să păstrezi distanța și să îi permiți să se retragă.

Recomandările specialiștilor sunt:

nu încerca să te apropii de viperă pentru a face fotografii

nu încerca să prinzi sau să lovești șarpele;

ocolește-l la câțiva metri distanță;

nu bloca direcția în care încearcă să plece;

supraveghează copiii și animalele de companie;

poartă bocanci înalți și pantaloni lungi atunci când mergi prin vegetație deasă sau printre stânci;

evită să introduci mâinile în crăpături de stâncă, sub bușteni sau în tufișuri fără să verifici înainte.

Viperele sunt protejate de lege, iar uciderea lor este interzisă. Aceste reptile joacă un rol important în ecosistem, contribuind la controlul populațiilor de rozătoare.

Ce se întâmplă dacă o persoană este mușcată de viperă

Mușcătura de viperă reprezintă o urgență medicală și necesită evaluare rapidă într-o unitate de primiri urgențe.

Printre simptomele care pot apărea se numără:

durere intensă la locul mușcăturii;

umflare și înroșire rapidă;

echimoze;

greață, amețeli și transpirații;

în cazurile severe, dificultăți de respirație, scăderea tensiunii arteriale și reacții alergice.

Până la sosirea echipajelor medicale, persoana mușcată trebuie să își limiteze mișcările, membrul afectat să fie ținut într-o poziție cât mai relaxată și să fie apelat imediat numărul unic de urgență 112.

Specialiștii avertizează că nu trebuie aplicat garou, nu trebuie tăiată rana și nu trebuie încercată aspirarea veninului, deoarece aceste metode sunt ineficiente și pot agrava leziunile.

Administrarea serului antiviperin se face exclusiv la recomandarea medicilor, în funcție de severitatea cazului.

Specii de vipere în România

În România trăiesc trei specii de vipere veninoase.

Vipera comună (Vipera berus) este cea mai răspândită specie și poate fi întâlnită în special în regiunile montane și deluroase. Se recunoaște după desenul în zig-zag de pe spate, deși există și exemplare complet negre.

Vipera cu corn (Vipera ammodytes) este considerată cea mai veninoasă specie din fauna României. Se distinge prin micul corn aflat în vârful botului și trăiește în special în sud-vestul țării, în zone calcaroase și stâncoase.

Vipera de stepă (Vipera ursinii) este cea mai rară dintre cele trei și are o distribuție foarte limitată. Specia este strict protejată și trăiește în habitate de stepă și pajiști naturale.

În România, două dintre cele trei specii de vipere – vipera cu corn și vipera de stepă – sunt strict protejate prin lege. Specialiștii recomandă ca toate viperele să fie evitate și lăsate să se retragă, deoarece joacă un rol important în ecosistem și, în general, nu atacă omul decât dacă se simt amenințate.

Indiferent de specie, herpetologii recomandă turiștilor să respecte fauna sălbatică și să nu încerce să manipuleze șerpii.

Majoritatea exemplarelor evită contactul cu omul, iar incidentele sunt rare atunci când traseele sunt parcurse cu atenție și este purtat echipament adecvat.