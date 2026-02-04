Urși polari odihnindu-se, crabul agățat de meduză și multe altele. Oamenii pot vota acum pentru imaginea cu natură sălbatică preferată

Oamenii pot vota acum pentru imaginea preferată cu natură sălbatică FOTO: Wildlife Photographer of the Year

Oamenii au ocazia să voteze imaginea cu viață sălbatică preferată dintr-o selecție spectaculoasă în care au fost incluse fotografii cu păsări flamingo în ipostaze neașteptate, un leneș care își adăpostește puiul de ploaie sau cu o familie de urși polari.

O selecție cu adevărat excepțională de 24 de imagini a fost aleasă pentru premiul „Wildlife Photographer of the Year – Nuveen People’s Choice Award”, iar oamenii pot vota online, de oriunde din lume.

› Vezi galeria foto ‹

Printre imaginile selectate se numără un pui de crab înotător care se deplasează noaptea agățat de o meduză, un pui de pangolin într-un centru de salvare, un urs adăpostindu-se de ploaie într-un cuptor, cu un fluture pe bot, o familie de urși polari odihnindu-se în căldura verii și tineri șoimi pregătindu-se să părăsească cuibul.

De asemenea, sunt incluse imagini cu un grup de delfini, un morman uriaș de capcane confiscate dintr-un parc național din Uganda și doi pui de urs care se joacă pe un drum, cu siluetele conturate de lumina farurilor unei mașini.

Fotografiile, care documentează lumea naturală și amenințările cu care se confruntă aceasta, au fost alese din peste 60.000 de înscrieri la competiția anuală și se adaugă celor 100 de imagini câștigătoare anunțate în luna octombrie.

Dr. Douglas Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra, a declarat: „Indiferent unde vă aflați în lume, este momentul să vă alăturați juriului și să votați în cadrul Nuveen People’s Choice Award pentru a selecta fotografia care va fi expusă în expoziția noastră emblematică de aici, de la Muzeul de Istorie Naturală.

Fie că prezintă un comportament fascinant sau spune o poveste puternică, selecția de imagini din acest an este cu adevărat excepțională și abia așteptăm să vedem care va fi aleasă drept preferata publicului”.

Publicul poate vota imaginea preferată pe ecranele digitale din cadrul expoziției de la Muzeul de Istorie Naturală sau online, iar lucrarea câștigătoare și cele patru mențiuni vor fi anunțate pe 25 martie și prezentate în expoziție.