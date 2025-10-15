Într-un oraş-fantomă al diamantelor a fost surprinsă o hienă dintr-o specie rară alături de puiul ei. Fotograful a fost premiat

Fotograful anului pentru Animale Sălbatice 2025 este Wim van den Heever, pentru fotografia unei hiene brune lângă ruinele orașului-fantomă Kolmanskop. Sursa foto: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Într-un oraş-fantomă al diamantelor a fost fotografiată o hienă brună, alături de puiul ei, după eforturi impresionante care au durat 10 ani, a relatat BBC. Hiena brună, cea mai rară dintre toate speciile de hiene, este nocturnă și trăiește în solitudine. Cel care a surprins momentele este fotograful Wim van den Heever şi, potrivit sursei citate, el a primit titlul de Fotograful Anului pentru Animale Sălbatice 2025.

Povestea din spatele imaginii premiate, care surprinde o rară hienă brună aducând viață nouă lângă ruinele orașului-fantomă Kolmanskop, aflat în Namibia, a făcut înconjurul lumii. Fotograful Wim van den Heever a lucrat un deceniu ca să surprindă momentul rar, instalând o capcană foto după ce a observat urme noi ale animalului.

Jurnaliştii de la BBC au scris că noaptea, orașul minier de diamante Kolmanskop, abandonat de mult timp, este aproape pustiu. Turiștii care vizitează această așezare de la începutul secolului XX, aflată lângă coasta atlantică a Namibiei, pentru a vedea clădirile invadate de nisip, s-au întors deja la cazări. Totuși, pe străzile părăsite se mai simte o mișcare. Printre clădirile ruinare și aleile cufundate pe jumătate în nisip, se strecoară silueta unei hiene brune solitare.

Un bliț puternic luminează scena – și marchează finalul a zece ani de muncă pentru fotograful sud-african de natură sălbatică Wim van den Heever. Imaginea de mai jos a câștigat marele premiu la competiția Wildlife Photographer of the Year din acest an, organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Iniţial, fotograful Wim van den Heever reușea doar să zărească hiena brună de la mare distanță

Fotografie cu hiena brună alături de puiul ei este fascinantă nu doar prin compoziție, ci și prin subiectul său: exemplarele fac parte din cea mai rară specie de hienă din lume, au scris jurnaliştii de la CNN. Totodată, este un animal remarcabil de adaptabil și oportunist, care a transformat orașele de diamante abandonate din Namibia în propriul său teritoriu.

Poza realizată de Wim van den Heever, care surprinde o hienă brună în Namibia, a fost desemnată câștigătoarea absolută și cea mai bună imagine la categoria "Faună sălbatică urbană".

Wim van den Heever organizează tururi de fotografie de natură în întreaga lume și revine în fiecare an în deșertul Namib. În timpul primelor sale vizite, a devenit convins că o hienă brună bântuia orașul-fantomă pe timp de noapte.

"Vedeam fie excremente, fie urme de hienă în zonă", a povestit el pentru BBC. Curând i-a venit ideea de a fotografia hiena în decorul spectaculos al orașului părăsit.

După ce a încercat mai multe metode, Van den Heever a ajuns la rutina de a se trezi între orele 02:00 și 03:00 dimineața pentru a reveni la Kolmanskop și a instala capcana foto, în timp ce orașul era complet pustiu. Totuși, obținerea imaginii dorite s-a dovedit extrem de dificilă. Hiena brună este un animal timid, activ mai ales pe timpul nopții. Ani la rând, fotograful reușea doar să o zărească de la mare distanță, fugind în direcția opusă orașului.

La toate acestea s-au adăugat condițiile dure din deșertul Namib. Vânturile de est aduceau nisip care se aduna în grămezi de până la un metru în jurul echipamentelor sale foto, peste noapte. "Am avut unul sau doi ani în care camerele au fost complet distruse", a mai spus el.

Când vânturile de vest băteau dinspre ocean, aduceau bănci dense de ceață. "Atunci, chiar dacă ai o hienă în cadru, nu o poți vedea, pentru că ceața e pur și simplu prea groasă", a mai precizat Wim van den Heever în cadrul interviului.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că, ulterior, a mai rămas doar problema plasării capcanei foto. Van den Heever și-a imaginat traseul pe care o hienă l-ar putea urma prin orașul abandonat.

"Mă gândeam mereu: dacă ceva se va deplasa din direcția asta în direcția cealaltă, va trebui să treacă prin acest plan", spune el. „Și dacă pot sincroniza momentul corect, o voi surprinde pe hienă aici, iar casa va fi acolo. Așa am ales practic compoziția și am aliniat camerele.”

După aceea, nu a mai fost decât o chestiune de așteptare. Au trecut zece ani de vizite la Kolmanskop, timp în care capcanele foto ale lui Van den Heever au surprins doar câțiva șacali – mereu întorși cu spatele – dar nicio hienă brună.

Apoi, a venit noaptea în care condițiile au fost perfecte, iar hiena a trecut exact pe unde fotograful anticipase. "Camera mea s-a declanșat de trei ori în noaptea aceea. O dată când testam scena. A doua oară, nimic. A treia oară — era o hienă în imagine".

Fotograful Wim van den Heever a mărturisit că a fost aproape de lacrimi când a văzut pentru prima dată fotografia pe ecranul aparatului.

"Este exact așa cum mi-am imaginat-o. Exact ce mi-am dorit încă din prima zi. Asta a fost motivația pentru tot efortul, pentru toți acei ani și toate anotimpurile petrecute încercând să reușesc", a mai precizat Wim van den Heever în timpul declaraţiilor.

Premiul Fotograful Anului pentru Animale Sălbatice 2025 i-a fost acordat lui Wim van den Heever la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, iar expoziția se deschide pe 17 octombrie 2025.