În Suceava, primăria a făcut căsuțe pentru pisicile fără adăpost, iar oamenii au pus pături și hrană: „Primele pisici s-au cazat deja”

Primăria din Suceava a făcut căsuțe pentru pisicile fără adăpost FOTO: Facebook/ Primăria Municipiului Suceava

În orașul Suceava, primăria a amplat mai multe căsuțe pentru pisicile fără adăpost, pentru ca felinele să nu sufere de frig iarna aceasta. Căsuțele sunt realizate din lemn, au acoperiș izolat și suporturi pentru bolurile cu mâncare și apă.

„Primele pisici s-au cazat deja în căsuțele amplasate de Primăria Municipiului Suceava”, a anunțat instituția într-un mesaj postat pe Facebook, în care mai spune că pentru realizarea „locuințelor” nu au fost folosite fonduri publice.

Oamenii din oraș au primit cu bucurie inițiativa și au venit în sprijinul autorităților: „Ne-a bucurat enorm să vedem că iubitorii de animale au avut grijă să le umple castroanele cu apă și hrană, iar în interior au așezat pături moi, pentru a le ține de cald”.

Primăria Suceava spune că în momentul de față se lucrează și la alte căsuțe care vor fi amplasate acolo unde este nevoie de ele.

„Verificăm periodic fiecare locație, menținem legătura cu locuitorii din zonă și primim constant imagini cu micii noștri beneficiari. Faptul că am putut aduce un strop de confort și protecție acestor suflete, este, pentru noi, cea mai mare mulțumire.

Alte căsuțe sunt deja în lucru, iar în perioada următoare vom continua să le amplasăm în noi zone și cartiere ale municipiului. Vă rugăm să ne scrieți și să ne spuneți în ce zone sau locații considerați că este nevoie de amplasarea noilor căsuțe. Informațiile voastre ne ajută să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie”, mai spune primăria în mesajul de pe Facebook.