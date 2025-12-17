Un animal misterios a fost descoperit în Marele Lac Sărat din Utah. Ar putea să fie singurul de pe planetă

Marele Lac Sărat, aflat în Utah, este cel mai mare lac cu apă sărată din emisfera vestică. Sursa foto: GettyImages

Descoperire impresionantă în Marele Lac Sărat, aflat în statul american Utah. Oamenii de ştiinţă au găsit un animal misterios, despre care au spus că acesta ar putea să nu existe nicăieri altundeva pe planeta noastră, a relatat BBC. Totodată, ei susţin că, momentan, nu știu cu exactitate cum a ajuns noua specie descoperită în apele imensului lac american.

Potrivit unui studiu recent, a fost descoperită o nouă specie de viermi în Marele Lac Sărat din Utah, cel mai mare lac cu apă sărată din emisfera vestică.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Utah consideră că specia este endemică acestui lac din Statele Unite, ceea ce înseamnă că este foarte probabil să nu se regăsească nicăieri altundeva pe Terra.

Micul nematod a fost numit "Diplolaimelloides woaabi", în onoarea Tribului Northwestern al Națiunii Shoshone, ale cărui pământuri ancestrale includ marea întindere de apă, conform sursei citate. Numele "woaabi" provine de la un cuvânt indigen pentru "vierme", sugerat de bătrânii Shoshone în urma consultării cu oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Utah.

"Noi am crezut încă de la început că este, probabil, o specie nouă de nematod, dar a fost nevoie de trei ani de muncă suplimentară pentru a confirma taxonomic această suspiciune", a declarat Julie Jung, cercetătoare la Weber State University, conform BBC.

Descoperirea, publicată în Journal of Nematology, face ca nematozii să devină al treilea grup cunoscut de animale multicelulare care trăiesc în apele hipersaline ostile ale lacului, alături de creveții de saramură şi muștele de carne.

Analizele genetice suplimentare sugerează că ar putea exista chiar și o a doua specie, care, în prezent, nu are un nume.

"Este dificil de stabilit caracteristici distinctive, dar, din punct de vedere genetic, putem observa că există cel puțin două populații", a explicat Michael Werner, coautor al studiului.

Având în vedere abundența și importanța nematozilor (viermii cilindrici) în alte ecosisteme din întreaga lume, cercetătorii americani cred că noua specie joacă un rol ecologic esențial în Marele Lac Sărat. De asemenea, ei consideră că aceasta ar putea funcționa ca un bioindicator al schimbărilor de mediu din regiune.

Nematozii se numără printre cele mai numeroase animale de pe planetă, trăind pretutindeni: de la solul grădinilor, la diverse medii acvatice, inclusiv în adâncurile oceanelor. Sunt cunoscute peste 250.000 de specii, iar aproximativ 90% din totalul vieții animale de pe fundul oceanelor este reprezentat de viermii cilindrici.

Cu toate acestea, până în 2022, niciun nematod nu fusese identificat, oficial, în Marele Lac Sărat. Situația s-a schimbat atunci când autoarea principală a studiului, Julie Jung, a pornit într-o serie de expediții cu caiacul și bicicleta și a recuperat viermii de pe movile pietroase, formate din alge și microbi pe fundul lacului.