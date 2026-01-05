O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân

Insula Syros găzduiește în jur de 3.000 de pisici fără stăpân FOTO: Getty Images

O insulă grecească vine cu o propunere de nerefuzat pentru iubitorii de pisici anunțând că oferă cazare și mese gratuite pentru cei care au grijă de felinele fără stăpân de pe insulă.

Insula pitorească Syros, situată în centrul Mării Egee, la aproximativ 100 de kilometri de portul Pireu, găzduiește în jur de 3.000 de pisici fără stăpân.

Încă din anii ’90, organizații caritabile precum Syros Cats lucrează la gestionarea populației, sterilizare și îngrijirea pisicilor.

Organizația caută acum voluntari „apți, maturi, sănătoși și independenți” care doresc să ajute la îngrijirea pisicilor, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

În schimbul cazării gratuite, al micului dejun și al utilităților, voluntarii vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind, curățând și jucându-se cu puii de pisică salvați, potrivit Greek City Times.

Printre sarcinile zilnice se numără curățarea litierelor, toaletarea, grădinăritul, prinderea sau ajutarea la capturarea pisicilor sălbatice, administrarea medicamentelor și transportarea pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate la veterinar.

Solicitanții trebuie să știe că, pe lângă îngrijirea pisicilor, se așteaptă de la ei să interacționeze cu vizitatorii și să le ofere tururi ghidate.

De asemenea, sunt sfătuiți să nu ridice pisici bolnave sau rănite fără a lua legătura mai întâi cu organizația, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate sau deja îngrijite în altă parte.

Persoanele care au pregătire sau experiență ca asistent veterinar, ori care au lucrat anterior cu pisicile, au șanse mai mari să fie selectate, în timp ce cei sub 25 de ani sunt mai puțin probabil să fie acceptați, pentru că pot să nu demonstreze nivelul necesar de autonomie și inițiativă.

Totuși, organizația primește în general cu brațele deschise iubitori de pisici „de încredere, punctuali și autonomi”, atâta timp cât sunt dispuși să se implice activ, conform informațiilor de pe site-ul său.

Sunt acceptați doar patru voluntari în aceeași perioadă, care pot proveni din diferite părți ale lumii, ceea ce înseamnă că aplicanții trebuie să fie „toleranți și deschiși față de diferențele de obiceiuri, rasă, gen și convingeri”.

Deși fiecare voluntar va avea propriul dormitor, bucătăria, baia și spațiile comune de locuit vor fi împărțite.

În prezent, aplicațiile pentru voluntariat în 2026 la Syros Cats sunt închise din cauza interesului copleșitor, însă organizația îi încurajează pe cei interesați să urmărească rețelele sale de socializare pentru anunțuri privind următoarea rundă de înscrieri.

Odată ce aplicațiile sunt deschise, voluntarii trebuie să completeze un formular de solicitare și să explice de ce doresc să fie luați în considerare, împreună cu un rezumat al experienței anterioare și al competențelor relevante în îngrijirea pisicilor.

În afara camerei gratuite, a utilităților și a micului dejun, voluntarii trebuie să își plătească singuri transportul până pe insulă și costurile pentru prânz și cină pe toată durata șederii.

Cei care dețin un pașaport din afara UE vor putea sta în Syros doar maximum trei luni într-o perioadă de șase luni, conform regulilor Schengen, iar aplicanții fără asigurare medicală europeană sunt sfătuiți să își achiziționeze o asigurare de călătorie.

Organizația acceptă nomazi digitali și persoane care lucrează de la distanță, însă aceștia trebuie să poată lucra online flexibil, nu după un program fix. Din păcate, aplicanții cu copii sau animale de companie nu vor fi luați în considerare.