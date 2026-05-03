Met Gala 2026: Care este tema, cine participă și unde se poate urmări live. Jeff Bezos și Lauren Sanchez sunt sponsorii principali

4 minute de citit Publicat la 16:10 03 Mai 2026 Modificat la 16:10 03 Mai 2026

Sabrina Carpenter, Gigi Hadid și Shakira, la Mert Gala 2025. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

În prima zi de luni din mai, treptele de marmură ale Muzeului Metropolitan de Artă din New York se transformă în cea mai analizată „pistă de defilare” din lume.

Anul acesta, pe 4 mai, cele mai influente nume din modă, film, muzică și sport vor urca din nou acele trepte legendare—de această dată, învăluite în limbajul artei în sine, deoarece Met Gala 2026 își invită oaspeții să exploreze granița dintre haute couture și pânza de pictură.

Ediția din 2026 a Costume Institute Benefit, cunoscută astăzi de majoritatea drept Met Gala, marchează inaugurarea a aproape 12.000 de picioare pătrate de spațiu permanent de galerie la Met, care va purta numele Condé M. Nast Galleries, potrivit Newsweek.

Tema din acest an—„Costume Art”—le cere designerilor și colaboratorilor lor celebri să considere corpul uman îmbrăcat nu doar ca purtător de haine, ci ca un mediu artistic în sine.

Cu Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams în rol de co-președinți, și Jeff Bezos și Lauren Sánchez ca sponsori principali, seara promite spectacolul său obișnuit.

Unde și când are loc Met Gala 2026

Met Gala are loc anual la Muzeul Metropolitan de Artă, pe porțiunea Museum Mile a bulevardului Fifth Avenue din Manhattan, New York. Evenimentul este organizat de revista Vogue.

Ediția din 2026 are loc luni, 4 mai.

Covorul roșu se deschide oficial la ora 18:00 EST ( ora 01:00 noaptea, 5 mai, în România), deși sosirile timpurii sunt așteptate începând cu ora 16:30 EST ( ora 23:30 în România).

În fiecare an, codul vestimentar al serii este ghidat de tema expoziției de primăvară a Costume Institute. Participanții sunt încurajați să interpreteze această temă prin alegerea designerului, rezultând unele dintre cele mai elaborate și dezbătute ținute din cultura recentă.

Tema de anul trecut, „Superfine: Tailoring Black Style”, a fost curatoriată de Andrew Bolton, alături de curatorul invitat Dr. Monica L. Miller.

Tema Met Gala 2026

Anul acesta, Bolton revine cu o temă de o ambiție remarcabilă. Tema Met Gala 2026 este „Costume Art”, inspirată, potrivit curatorului, de „centralitatea corpului îmbrăcat în vasta colecție a muzeului”.

Expoziția aferentă va include picturi, sculpturi și obiecte care acoperă 5.000 de ani de istorie a artei, expuse alături de piese vestimentare istorice și contemporane din colecția Costume Institute.

Expoziția va inaugura Condé M. Nast Galleries, un spațiu permanent dedicat modei, situat lângă Great Hall al Met—o dezvoltare importantă pentru o instituție care a susținut de mult timp ideea că vestimentația este una dintre marile forme de artă.

Codul vestimentar pentru invitați în acest an este „Fashion is Art”, cu invitația de a reflecta asupra „numeroaselor moduri în care designerii folosesc corpul ca pe o pânză goală”.

Proteste împotriva lui Jeff Bezos și a soției sale la Met Gala 2026

În zilele premergătoare evenimentului de luni, afișe anti-Bezos au apărut pe străzile din New York, vizându-i pe Jeff Bezos și Lauren Sánchez în calitate de sponsori principali și co-președinți onorifici.

Unele afișe poartă sloganul „Boycott the Bezos Met Gala” și folosesc imagini concepute pentru a contrasta cu glamourul evenimentului. Activiștii au cerut boicotarea galei pentru a protesta atât împotriva practicilor de muncă ale Amazon, cât și a presupusei sale colaborări cu agenții de aplicare a legilor imigrației din SUA.

Tensiunea a crescut când primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a confirmat că el și soția sa, Rama Duwaji, nu vor participa la Met Gala 2026, rupând o tradiție îndelungată a participării primarilor.

Într-un interviu acordat Hell Gate, Mamdani a precizat că admirația sa pentru instituție rămâne intactă, dar că prioritățile sale sunt în altă parte.

Lista celebrităților prezente la Met Gala 2026

Co-președinții din acest an sunt Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams, iar Anthony Vaccarello și Zoë Kravitz conduc comitetul de organizare.

De asemenea, vor participa ca parte a comitetului: Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Alex Consani, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Rebecca Hall, LISA, Chloe Malle, Aimee Mullins, Amy Sherald, Tschabalala Self, Sam Smith, Teyana Taylor, Anna Weyant, Lauren Wasser, A'ja Wilson, Chase Sui Wonders și Yseult.

Gazdele de pe covorul roșu vor fi Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham și La La Anthony.

Printre cei așteptați să participe se numără Rihanna și A$AP Rocky, „regalitatea” tradițională a Met, care oferă constant unele dintre cele mai discutate apariții ale serii.

Kylie Jenner, Kendall Jenner și Hailey Bieber sunt așteptate să sosească împreună, ca în ultimii ani.

Lady Gaga, Zendaya, Dua Lipa, Chappell Roan, Anne Hathaway, Emma Stone, Bad Bunny, Jacob Elordi, Doechii, Jenna Ortega, Jennie, Mia Goth, Laura Harrier, Serena Williams și Pharrell Williams se află, de asemenea, pe lista invitaților probabili.

Pasionații de modă speră, de asemenea, să-i vadă pe Connor Storrie și Hudson Williams, starurile din Heated Rivalry, pe covorul roșu; de la debutul serialului la sfârșitul lui 2025, cei doi au devenit favoriți ai industriei modei.

Cum poți urmări evenimentul live

Transmisiunea oficială live a Met Gala 2026 va fi difuzată pe Vogue.com și pe canalele de social media ale Vogue, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube.

E! va oferi acoperire dedicată covorului roșu prin „Live From E!: Met Gala 2026”, disponibilă la televiziunea prin cablu sau prin streaming pe Peacock, Hulu Live, YouTube TV, FuboTV sau Sling TV.