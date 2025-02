O vioară Stradivarius veche de 300 de ani a fost vândută cu peste 11 milioane de dolari la New York. Cum vor fi folosiţi banii

O vioară Stradivarius care a fost realizată în 1714 s-a vândut cu 11,25 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii, care a fost organizată la New York. FOTO: Hepta

O vioară Stradivarius care a fost realizată în 1714 s-a vândut cu 11,25 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii, care a fost organizată la New York weekendul acesta. Instrumentul, descris drept o capodoperă a sunetului, a aparținut cândva celebrului violonist Joseph Joachim, unul dintre cei mai apreciați artiști ai secolului al 19-lea. El era un prieten apropiat al compozitorului Johannes Brahms. La scurt timp după licitaţie s-a aflat cum vor fi împărţiţi cei peste 11 milioane de dolari.

Vioara Stradivarius veche de 311 ani este catalogată de oficialii casei de licitaţii Sotheby’s din Manhattan drept "o capodoperă a sunetului", potrivit The Guardian. Iar ea se afla în posesia Conservatorului New England din Boston încă din 2015, după moartea celui mai recent proprietar al său: Si-Hon Ma, un fost student. Acesta a donat instrumentul renumitei şcoli de muzică, precizând că îşi doreşte ca banii care vor fi încasaţi după o licitaţie să fie folosiţi pentru bursele unor tineri foarte talentați.

Preşedintele Conservatorului New England din Boston a dezvăluit într-un interviu că unii dintre studenţi s-au bucurat de privilegiul de a cânta la instrumentul valoros înainte să se decidă vinderea lui.

"Acum avem, într-adevăr, șansa de a beneficia de el atât de mulți studenți, generații de studenți care vor veni. Realmente, este vorba despre care este cea mai puternică utilizare a instrumentului", a spus Andrea Kalyn, președintele conservatorului, pentru New York Times.

Oferta câștigătoare pentru așa-numitul "Joachim-Ma Stradivarius" a fost cu aproape 5 milioane de dolari mai mică decât recordul de 15,9 milioane de dolari, care a fost plătit în 2011 pentru Lady Blunt Stradivarius, numit după fiica Lordului Byron, o limită pe care se aștepta să o testeze.

Cei 11,25 milioane de dolari, obținuți în urma licitaţiei care a avut loc vineri, vor fi folosiţi, în principal, pentru a finanţa o donare a colegiului muzical din Boston, care oferă burse tinerilor violoniști aspiranți.

Minirecital cu vioara Stradivarius în sala de licitaţie

Geneva Lewis, absolventă a Conservatorului New England, a interpretat Largo din Sonata nr. 3 de Bach pe vioara "Joachim-Ma Stradivarius" pentru participanții la sală înainte de licitație, conform publicaţiei The Guardian.

Se crede că mai există în lume aproape 600 de instrumente realizate de producătorul italian de viori Antonio Stradivari și familia lui la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, iar multe dintre ele se află în mâinile colecționarilor. Vânzările private au ajuns până la 20 de milioane de dolari, se arată în unele statistici.

Joshua Bell, violonist american și director muzical al Academy of St Martin in the Fields din Londra, a declarat pentru publicaţia NPR că viorile Stradivarius oferă "culori sonore" interpretărilor.

"Sunt un fel de acorduri și modul în care, odată ce ajungi să cunoști instrumentul, poți găsi aceste varietăți tonale care sunt foarte greu de găsit la un instrument modern. Nu este doar pentru nume. Este vorba de ceva foarte, foarte special pe care îl face pentru interpret", a explicat Joshua Bell, care deține un Stradivarius de mai bine de 20 de ani.