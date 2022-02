5 motive să cumperi o saltea mai mare (P)

O saltea XXL ( de exemplu saltele de pat 200 x 200 cm sau saltea 200 x 190 cm) este minunata pentru ca va permite amandurora sa va intindeti cat mai mult si sa va bucurati de propriul spatiu sau sa va relaxati si sa va ghemuiti unul in bratele celuilalt. Nu va dati jos din pat unul pe altul si nici nu o sa dormiti cu grija sa nu-l deranjati pe celalat sau sa-i invadati partea de saltea. In plus, diminetile de weekend se pot prelungi frumos, atunci cand cei mici vin sa petreaca extra-timp cu voi in pat, citind o poveste, discutand sau facand planuri pentru ziua care urmeaza.

La fel, daca ai o pisica sau un caine, cu o saltea mai mare nu veti mai fi inghesuiti atunci cand prietenul necuvantator blanos decide sa vi se alature in pat.

Prin urmare, daca spatiul din dormitor va permite, merita sa va rasfatati cu o saltea mai mare si sa dormiti mai bine. Iata 5 motive pentru care ar trebui sa faceti acum un upgrade la o saltea dubla mai mare.

1. O saltea mare ofera mai mult spatiu in pat

Iata cel mai evident beneficiu atunci cand cumperi o saltea mai mare: vei avea un pat mai mare si mai mult spatiu. Daca aveti o saltea cu o latime de 160 cm, asta inseamna ca fiecare partener are de fapt doar 80 cm de spatiu personal (un pic mai mult decat un patut de copil). Dar, o saltea mai mare, cu latime de 190 sau chiar 200 cm ofera fiecarui partener cate 95 - 100 cm de spatiu propriu.

O saltea mai mare este grozava pentru persoanele mai inalte sau pentru cei care prefera sa doarma pe spate, cu bratele deasupra capului.

2. Tu si partenerul tau puteti avea propriul spatiu

In general, dormitorul nu se limiteaza la a fi doar spatiul destinat somnului. Este locul in care citesti, te uiti la tv, impaturesti rufele, iti termini treaba, stai la discutii cu partenerul, vorbesti la telefon, stai de vorba cu copilul etc.

De aceea, un pat mai mare este grozav - atat tu, cat si partenerul tau aveti propriul spatiu atunci cand aveti nevoie de el. Suprafata este suficient de mare. Doar pentru ca exista atat de mult spatiu pe saltea, nu inseamna ca seara, la culcare nu va puteti apropia si tine in brate.

3. O saltea mare este spatiul perfect pentru timpul petrecut in familie

O saltea foarte mare nu este minunata doar pentru ca iti ofera tie si partenerului tau spatiul perfect de odihna, dar este perfecta si atunci cand vreti sa va uitati la un film impreuna cu cei mici. Chiar daca ai 1, 2 sau 3 copii, patul vostru XXL se va potrivi intregii familii (inclusiv si pentru o pisica sau un caine).

4. Va veti bucura de un somn mai bun

Partenerul tau se misca des noaptea, se rostogoleste spre tine sau are un somn agitat? Ori poate el iti reproseaza tie aceste lucruri pe care le faci cand dormi. Ei bine, cu o saltea mai mare o sa va puteti bucura amandoi de un somn mai bun. Cand spatiul este mic, probabilitatea de a va ciocni unul de altul si de a va trezi involuntar este mult mai mare. Insa, intr-un pat mai mare acest lucru este mai putin probabil.

5. Dormitorul tau va arata perfect

Orice pat arata perfect cu o lenjerie curata si frumoasa, insa un pat cu o saltea uriasa este pur si simplu perfect si... imbietor. Te invita la somn, la odihna si la timp de relaxare. Cu ajutorul unei astfel de saltele te vei simti cu adevarat intr-o oaza de relaxare acasa. Pentru un lux suprem, poti pune salteaua pe o baza reglabila sau pe o platforma.

Indiferent de dimensiunea saltelei care se potriveste stilului tau de viata, te vei odihni mai bine pe o saltea noua si proaspata de la Drimus. Avem multe saltele perfecte, single si duble, cu memory foam, arcuri etc. Pentru a-ti innobila sanctuarul de somn si odihna, vino pe drimus.ro ca sa alegi o saltea noua, mai buna decat cea pe care o folosesti in prezent.